Пингвины гуляют по опустевшему музею искусств и любуются шедеврами: фото и видео

Пока весь мир на несколько месяцев остался без возможности ходить в музеи и восхищаться произведениями искусства вживую, музеи распахнули двери для необычных посетителей: в Канзас-Сити ими стали три перуанских пингвина, или пингвина Гумбольдта (Spheniscus humboldt). Они оказались не менее притязательными зрителями, и прошлись по галерее, внимательно рассмотрев холсты в несколько раз больше их самих.
Директор музея Хулиан Зугазагоития рассчитывал, что из всех работ пингвины больше всего будут очарованы «Кувшинками» Моне.
«Причина, по которой мы хотели показать пингвинам «Кувшинки» (помимо того, что это одна из наших любимых картин), в том, что она довольно умиротворяющая», — сказал он. «Мы думали, что, может быть, они заметят эффект этой картины, но они прошли мимо, даже не остановившись».
Оказалось, что пингвинов Гумболдта можно скорее назвать поклонниками барокко: иногда они замирали напротив картин Караваджо и других произведений искусства той эпохи.
«Я думаю, что они чувствовали себя в залах с искусством барокко более комфортно», — отметил Зугазагоития. «Кажется, они провели там больше времени и разглядывали картины более пристально. Этот зал намного теплее по тонам, стены в ней красные, а на картинах расположено много человеческих фигур и происходит много действий — возможно, это и привлекло пингвинов».
Идея привести пингвинов в музей и устроить им экскурсию началась с первоапрельской шутки. Тогда Хулиан Зугазагоития позвонил Рэнди Уистхоффу, директору зоопарка Канзас-Сити, чтобы узнать о его планах относительно зоопарка на время пандемии коронавируса. Он хотел спросить, когда они планируют открыться, но пока оба места были закрыты, решил пошутить и спросить, почему бы знаменитым перуанским пингвинам (всеобщих любимцев зоопарка) не посетить музей.
Слово за слово, и через месяц идею реализовали — разумеется, со множеством предосторожностей, чтобы не нанести вреда ни бесценным произведениям искусства, ни любознательным птицам.
Во время визита смотрители пингвинов внимательно следили за ними, пока они бродили по новому и захватывающему для них пространству.
Оказалось, что пингвины ведут себя примерно так же, как и обычные посетители музея: немного посмотрят там, чуть-чуть побродят тут. Считается, что во время экскурсии по художественной галерее внимание человека задерживается на картине на 8-10 секунд — примерно столько же времени иногда проводили перуанские пингвины напротив понравившихся им картин.