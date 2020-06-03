Пингвины гуляют по опустевшему музею искусств и любуются шедеврами: фото и видео

Директор музея Хулиан Зугазагоития рассчитывал, что из всех работ пингвины больше всего будут очарованы «Кувшинками» Моне.

«Причина, по которой мы хотели показать пингвинам «Кувшинки» (помимо того, что это одна из наших любимых картин), в том, что она довольно умиротворяющая», — сказал он. «Мы думали, что, может быть, они заметят эффект этой картины, но они прошли мимо, даже не остановившись».

Оказалось, что пингвинов Гумболдта можно скорее назвать поклонниками барокко: иногда они замирали напротив картин Караваджо и других произведений искусства той эпохи.

«Я думаю, что они чувствовали себя в залах с искусством барокко более комфортно», — отметил Зугазагоития. «Кажется, они провели там больше времени и разглядывали картины более пристально. Этот зал намного теплее по тонам, стены в ней красные, а на картинах расположено много человеческих фигур и происходит много действий — возможно, это и привлекло пингвинов».