Полосатые вести: популяция тигров во всем мире растет

В России численность амурского тигра за последние 10 лет увеличилась на 15% и составила около 540 животных. В Бутанском королевском национальном парке Манас популяция увеличилась с десяти тигров в 2010 году до 22 в 2019 году.

В 2010 году в Китае было не более 20 диких тигров, большинство из которых пришли через границу из России. Но в 2014 году камеры в природном заповеднике Цзилинь Ванцин сняли тигрицу с детенышами, что указывало на то, что тигры снова размножаются в Китае и осваивают новые районы.

Бекки Мэй, региональный менеджер азиатской программы Big Cats в WWF Великобритании, говорит: «Десять лет назад тигры были в такой опасности, что существовал реальный риск их вымирания в дикой природе. Но из этого небольшого поголовья в 2010 году они, наконец, добились примечательного прироста в большей части Южной Азии, России и Китае благодаря скоординированным и согласованным усилиям по сохранению».

Однако радоваться, разумеется, рано. WWF отмечает, что в дикой природе сейчас живет 3900 тигров, где они находятся под угрозой браконьерства и разрушения их среды обитания на большей части ареала.

Почитайте, какие виды животных были спасены от вымирания в прошедшем году.