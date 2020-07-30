Полосатые вести: популяция тигров во всем мире растет
В 2010 году WWF запустил инициативу TX2, которая была призвана сохранить тигров во всем мире от истребления. К тому времени популяция диких тигров сократилась на 97% за последнюю сотню лет. Поскольку в природе оставалось всего 3200 тигров, правительства тех стран, где обитают полосатые хищники, согласились с тем, что для сохранения зверей необходимы решительные меры. Тогда, на «тигрином саммите» в Санкт-Петербурге 13 стран (среди которых Непал, Индия, Бутан, Россия, Китай и другие) взяли на себя обязательство достичь самой амбициозной и дальновидной цели по сохранению этих животных за всю историю, а именно удвоить количество тигров в дикой природе к 2022 году.
И вот WWF пришел с радостными вестями: медленно, но верно тигры продвигаются к достижению цели! Так, еще в 2018 году было известно, что популяция тигров в Непале удвоилась, а прошлым летом Индия отчиталась о результатах масштабного мониторинга, который показал – число тигров в заповедных джунглях страны уверенно растет. Сейчас там обитает около 75% всей мировой популяции тигров –3350 животных. Процветают тигры и в некоторых других странах: России, Бутане, Китае.
В России численность амурского тигра за последние 10 лет увеличилась на 15% и составила около 540 животных. В Бутанском королевском национальном парке Манас популяция увеличилась с десяти тигров в 2010 году до 22 в 2019 году.
В 2010 году в Китае было не более 20 диких тигров, большинство из которых пришли через границу из России. Но в 2014 году камеры в природном заповеднике Цзилинь Ванцин сняли тигрицу с детенышами, что указывало на то, что тигры снова размножаются в Китае и осваивают новые районы.
Бекки Мэй, региональный менеджер азиатской программы Big Cats в WWF Великобритании, говорит: «Десять лет назад тигры были в такой опасности, что существовал реальный риск их вымирания в дикой природе. Но из этого небольшого поголовья в 2010 году они, наконец, добились примечательного прироста в большей части Южной Азии, России и Китае благодаря скоординированным и согласованным усилиям по сохранению».
Однако радоваться, разумеется, рано. WWF отмечает, что в дикой природе сейчас живет 3900 тигров, где они находятся под угрозой браконьерства и разрушения их среды обитания на большей части ареала.
Почитайте, какие виды животных были спасены от вымирания в прошедшем году.