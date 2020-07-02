Пополнение в дружном семействе кустарниковых собак: фото и видео из Московского зоопарка

В Московском зоопарке около двух месяцев назад родились четыре щенка кустарниковой собаки (Speothos venaticus). В дикой природе эти необычные звери (напоминающие выдру, тасманийского дьявола и коротколапого медвежонка одновременно) обитают в лесах и влажных саваннах Южной и Центральной Америки.

Построил дом, посадил дерево

Самец кустарниковой собаки с причудливым именем Вицли-Пуцли во второй раз стал отцом. Не удивляйтесь, что мы начинаем рассказывать именно про отца. Для него рождение щенят – крайне важное событие. За некоторое время до родов он сам начал строить дом – выкопал нору, чтобы самке с детенышами было удобно там расположиться. И хотя для кустарниковых собак были подготовлены специальные домики, сотрудники зоопарка решили, что в обустройство семейного гнездышка лучше не вмешиваться – пускай будет и нора.