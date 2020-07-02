Пополнение в дружном семействе кустарниковых собак: фото и видео из Московского зоопарка
В Московском зоопарке около двух месяцев назад родились четыре щенка кустарниковой собаки (Speothos venaticus). В дикой природе эти необычные звери (напоминающие выдру, тасманийского дьявола и коротколапого медвежонка одновременно) обитают в лесах и влажных саваннах Южной и Центральной Америки.
Построил дом, посадил дерево
Самец кустарниковой собаки с причудливым именем Вицли-Пуцли во второй раз стал отцом. Не удивляйтесь, что мы начинаем рассказывать именно про отца. Для него рождение щенят – крайне важное событие. За некоторое время до родов он сам начал строить дом – выкопал нору, чтобы самке с детенышами было удобно там расположиться. И хотя для кустарниковых собак были подготовлены специальные домики, сотрудники зоопарка решили, что в обустройство семейного гнездышка лучше не вмешиваться – пускай будет и нора.
После родов самец ухаживал за молодой мамой – приносил ей еду, охранял и оберегал. А потом еще и заботился о щенках. Сейчас мама даже потихонечку передает партнеру опеку над щенками. Представляете, какой образцовый отец!
Сейчас Вицли-Пуцли продолжает укреплять и защищать жилище – приносит не только маленькие веточки, но и большие бревна, создавая надежное укрытие.
Кустарниковые собаки – стайные животные, они все время общаются, перекликаются и все делают вместе. Трое старших щенков (они родились в сентябре прошлого года) заботятся о маме – приносят ей еду, а кроме этого контролируют территорию – ходят по периметру вольера и следят за ситуацией вокруг.
Собака-гуляка
По природе кустарниковые собаки довольно скрытные – прячутся в южноамериканских зарослях. Но в зоопарке их часто можно увидеть в уличном вольере. Они играют, купаются в пруду – эти животные хорошо плавают и ныряют. У них даже есть перепонки на лапах. Старшие щенки любят играть с веточками, а также с конгами и другими игрушками, которые готовят для них киперы Московского зоопарка.
Вольер кустарниковых собак расположен на старой территории зоопарка рядом с вольерами овцебыков, гривистых волков и енотов. Приходите навестить их — не так давно столичный зоосад открыл свои двери для посетителей после трехмесячного карантина.