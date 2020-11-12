Проект WWF получил признание на Парижском форуме мира

В 2020 году Парижский форум проходит в третий раз, но впервые — в онлайн-формате. Построение устойчивой зеленой экономики стало одной из трех ключевых тем мероприятия, наряду с глобальным здравоохранением и развитием цифровых решений.
Проект «Люди — природе» стартовал весной 2019 года при поддержке Европейского Союза в России и направлен на вовлечение общественности в охрану окружающей среды в Кавказском, Алтае-Саянском и Амурском экорегионах. Цели проекта — сохранение лесов и снижение промышленных загрязнений воды и воздуха.
«Россия играет важную роль в поглощении углерода в северном полушарии, что вносит значительный вклад в смягчение последствий климатических изменений. В Европейском Союзе мы убеждены, что сохранение российской природы и биоразнообразия имеет первостепенное значение для состояния климата во всем мире. Такое видение сотрудничества между Европейским Союзом и Россией в области окружающей среды лучше всего описано в одном из наших совместных проектов "Люди — природе"», — пишет в своем обращении в рамках Парижского форума мира посол Европейского союза в России Маркус Эдерер.
«Люди – природе» стал примером успешного международного сотрудничества в области защиты окружающей среды, объединив усилия WWF России, Европейского Союза, экспертного сообщества, некоммерческих организаций и бизнеса.
Чтобы реализовать поставленные перед проектом задачи, «Люди – природе» проводит вебинары и онлайн-курсы, организует специальные консультации для региональных природоохранных НКО и экоактивистов. В рамках проекта действует и специальная грантовая программа. Особое внимание уделяется использованию новейших технологий для защиты окружающей среды: космический мониторинг загрязнения рек и нелегальных рубок, мобильные приложения и интерактивные карты помогают активистам решать природоохранные проблемы. Проект призван расширить и улучшить компетенции региональных НКО, развить систему природоохранного общественного мониторинга и снизить воздействие промышленности на окружающую среду.
Участие WWF России в Парижском форуме мира получило поддержку Трианонского диалога — российско-французской площадки двустороннего взаимодействия по линии гражданских обществ. 11 ноября под эгидой Трианонского диалога и при участии проекта «Люди — природе» открылась онлайн-выставка современного искусства «Экология и новая функциональность», объединившая видеоработы российских и французских художников, посвященных осмыслению проблемы ответственности человека за будущее планеты и необходимости остановить стремительную деградацию экосистем.
«Сегодня экологическая повестка стала своеобразным контекстом для обсуждения вопросов самого широкого спектра — экономических, политических, общественных. Экологический кризис и будущее человечества становятся не только областью исследования специалистов из различных областей знаний, но и предметом размышлений современных художников. На этом фоне вопрос функциональности, набора возможностей (функций), экосистемных услуг, которые предоставляет природа для человека как «пользователя», приобретает новый смысл, где роль личной ответственности индивида выходит на первый план, что позволяет говорить о новой функциональности», — считает куратор выставки Виктория Кондрашова.
Инициатором выставки выступил российско-французский форум гражданских обществ «Трианонский диалог». Ключевая тема работы Трианонского диалога в 2020 году — «Климат и окружающая среда».
Проект «Люди – природе» реализуется WWF России в 2019-2022 годах при поддержке Европейского Союза и направлен на вовлечение общественности в охрану окружающей среды. Задачи проекта — сохранение лесов путем предотвращения их деградации и незаконного использования, а также минимизация негативного воздействия промышленности на окружающую среду через повышение экологической ответственности бизнеса и снижение загрязнения воздуха и воды.
За первый год проекта (апрель 2019-март 2020) проведено семь семинаров для НКО, выдано 19 грантов на природоохранные проекты, рассчитано три отраслевых рейтинга открытости экологической информации. Подробнее о результатах первого года проекта можно узнать здесь.