Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №204, ноябрь
National Geographic Traveler № 4 (76), сентябрь-октябрь
Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
Хорошие новости

Проект WWF получил признание на Парижском форуме мира

WWF России
12 ноября 2020
People for Nature_picture.jpg
12 ноября WWF России совместно с представительством Европейского Союза в России представил проект «Люди — природе» на Парижском форуме мира. Проект вошел в число 100 лучших глобальных инициатив из 850 заявленных в отборочном туре Форума.

В 2020 году Парижский форум проходит в третий раз, но впервые — в онлайн-формате. Построение устойчивой зеленой экономики стало одной из трех ключевых тем мероприятия, наряду с глобальным здравоохранением и развитием цифровых решений. 

Проект «Люди — природе» стартовал весной 2019 года при поддержке Европейского Союза в России и направлен на вовлечение общественности в охрану окружающей среды в Кавказском, Алтае-Саянском и Амурском экорегионах. Цели проекта — сохранение лесов и снижение промышленных загрязнений воды и воздуха. 

«Россия играет важную роль в поглощении углерода в северном полушарии, что вносит значительный вклад в смягчение последствий климатических изменений.  В Европейском Союзе мы убеждены, что сохранение российской природы и биоразнообразия имеет первостепенное значение для состояния климата во всем мире. Такое видение сотрудничества между Европейским Союзом и Россией в области окружающей среды лучше всего описано в одном из наших совместных проектов "Люди — природе"», — пишет в своем обращении в рамках Парижского форума мира посол Европейского союза в России Маркус Эдерер.

«Мы считаем, что участие в Форуме - это признание не только наших успехов в развитии экологических инициатив, таких как общественный экологический мониторинг, но, в первую очередь, признание важности экологических вопросов в развитии сотрудничества между Россией и ЕС и построении международных отношений даже сейчас, когда основная повестка занята вопросами здравоохранения. В этом году на форум были отобраны всего два проекта из России, включая наш, и оба — в секции "Окружающая среда"», — комментирует Михаил Бабенко, директор программы «Зеленая экономика» WWF России.

«Люди – природе» стал примером успешного международного сотрудничества в области защиты окружающей среды, объединив усилия WWF России, Европейского Союза, экспертного сообщества, некоммерческих организаций и бизнеса. 

Чтобы реализовать поставленные перед проектом задачи, «Люди – природе» проводит вебинары и онлайн-курсы, организует специальные консультации для региональных природоохранных НКО и экоактивистов. В рамках проекта действует и специальная грантовая программа. Особое внимание уделяется использованию новейших технологий для защиты окружающей среды: космический мониторинг загрязнения рек и нелегальных рубок, мобильные приложения и интерактивные карты помогают активистам решать природоохранные проблемы. Проект призван расширить и улучшить компетенции региональных НКО, развить систему природоохранного общественного мониторинга и снизить воздействие промышленности на окружающую среду.    

«Несмотря на то, что сейчас проект запущен в трех экорегионах России, очевидно, что и идеологически, и технически он легко масштабируется не только на всю страну, но и на глобальный уровень, — рассказывает Михаил Бабенко. — Во многом он опирается на дистанционный спутниковый мониторинг, а это создает беспрецедентный уровень открытости, надежности и нефальсифицируемости информации. Представьте — каждый, обладая необходимыми знаниями, может открыть бесплатные спутниковые снимки исследуемой территории, находясь в любой точке мира, и проверить, действительно ли там обнаружены загрязнения? В каком объеме? Можно ли трактовать снимки по-другому? Построить глобальное сообщество экоактивистов, вовлеченных в такую работу, означало бы большую победу в борьбе за чистую окружающую среду и ответственное ведение бизнеса».

Участие WWF России в Парижском форуме мира получило поддержку Трианонского диалога — российско-французской площадки двустороннего взаимодействия по линии гражданских обществ. 11 ноября под эгидой Трианонского диалога и при участии проекта «Люди — природе» открылась онлайн-выставка современного искусства «Экология и новая функциональность», объединившая видеоработы российских и французских художников, посвященных осмыслению проблемы ответственности человека за будущее планеты и необходимости остановить стремительную деградацию экосистем. 

«Сегодня экологическая повестка стала своеобразным контекстом для обсуждения вопросов самого широкого спектра — экономических, политических, общественных. Экологический кризис и будущее человечества становятся не только областью исследования специалистов из различных областей знаний, но и предметом размышлений современных художников. На этом фоне вопрос функциональности, набора возможностей (функций), экосистемных услуг, которые предоставляет природа для человека как «пользователя», приобретает новый смысл, где роль личной ответственности индивида выходит на первый план, что позволяет говорить о новой функциональности», — считает куратор выставки Виктория Кондрашова. 

Инициатором выставки выступил российско-французский форум гражданских обществ «Трианонский диалог». Ключевая тема работы Трианонского диалога в 2020 году — «Климат и окружающая среда».

Проект «Люди – природе» реализуется WWF России в 2019-2022 годах при поддержке Европейского Союза и направлен на вовлечение общественности в охрану окружающей среды. Задачи проекта — сохранение лесов путем предотвращения их деградации и незаконного использования, а также минимизация негативного воздействия промышленности на окружающую среду через повышение экологической ответственности бизнеса и снижение загрязнения воздуха и воды.

За первый год проекта (апрель 2019-март 2020) проведено семь семинаров для НКО, выдано 19 грантов на природоохранные проекты, рассчитано три отраслевых рейтинга открытости экологической информации. Подробнее о результатах первого года проекта можно узнать здесь.

рекомендации
Дерево

Я хочу на экоотдых в Подмосковье. Куда можно съездить?

Звезда

Помогаем природе онлайн: советы от WWF

Вопросительный знак, вопрос

Кто ты из Медовой долины: тест на знание жизни зверей для наших юных читателей

Telegram

У нас есть классный канал в Телеграме – подписывайтесь!