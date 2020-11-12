Проект WWF получил признание на Парижском форуме мира

В 2020 году Парижский форум проходит в третий раз, но впервые — в онлайн-формате. Построение устойчивой зеленой экономики стало одной из трех ключевых тем мероприятия, наряду с глобальным здравоохранением и развитием цифровых решений.



Проект «Люди — природе» стартовал весной 2019 года при поддержке Европейского Союза в России и направлен на вовлечение общественности в охрану окружающей среды в Кавказском, Алтае-Саянском и Амурском экорегионах. Цели проекта — сохранение лесов и снижение промышленных загрязнений воды и воздуха.

«Россия играет важную роль в поглощении углерода в северном полушарии, что вносит значительный вклад в смягчение последствий климатических изменений. В Европейском Союзе мы убеждены, что сохранение российской природы и биоразнообразия имеет первостепенное значение для состояния климата во всем мире. Такое видение сотрудничества между Европейским Союзом и Россией в области окружающей среды лучше всего описано в одном из наших совместных проектов "Люди — природе"», — пишет в своем обращении в рамках Парижского форума мира посол Европейского союза в России Маркус Эдерер.