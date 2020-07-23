Птенцы полярных сов появились на свет в Московском зоопарке: фото и видео
Посетители столичного зоосада редко проходят мимо вольера белой (полярной) совы. Его обитатели чаще всего горделиво сидят на террасах и привлекают внимание своим роскошным оперением. А вот их птенцы пока совсем не похожи на белоснежных родителей – это пушистые серые комочки с огромными желтыми глазами.
Три птенца полярной совы вылупились около месяца назад. Сейчас они немного подросли и вышли из гнезда. Малыши уже самостоятельно берут пищу – могут заглотить мышку, если она будет лежать где-то поблизости. Но взрослое оперение у птенцов появится ближе к зиме, а пол можно будет определить только через год.
У молодой мамы (самке 4 года) это первое потомство. Самец, которому 10 лет, начал ухаживать за своей спутницей еще зимой. Весной, когда все подсохло, совы выкопали в земле ямку, и самка отложила яйца. Она не покидала гнездо все время насиживания, а заботливый папа регулярно ее кормил и защищал: сотрудники зоопарка вынуждены были заходить в вольер в толстых куртках, чтобы обеспокоенный отец их не поцарапал. До сих пор киперы подходят к птицам с опаской.
У полярных сов просторный вольер сложной формы: там находятся террасы разной высоты, чтобы совы могли выбрать комфортное место. Сотрудники не стали косить в вольере траву, чтобы лишний раз не беспокоить птенцов. Для совиной семьи это дополнительная защита от посторонних глаз и шума.
Вольер полярных сов находится на Новой территории рядом с вольером белых медведей. Посетители уже могут увидеть маленьких серых птенцов, прячущихся среди травы.