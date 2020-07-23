Птенцы полярных сов появились на свет в Московском зоопарке: фото и видео

Посетители столичного зоосада редко проходят мимо вольера белой (полярной) совы. Его обитатели чаще всего горделиво сидят на террасах и привлекают внимание своим роскошным оперением. А вот их птенцы пока совсем не похожи на белоснежных родителей – это пушистые серые комочки с огромными желтыми глазами.

Три птенца полярной совы вылупились около месяца назад. Сейчас они немного подросли и вышли из гнезда. Малыши уже самостоятельно берут пищу – могут заглотить мышку, если она будет лежать где-то поблизости. Но взрослое оперение у птенцов появится ближе к зиме, а пол можно будет определить только через год.