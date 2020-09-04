Редкие улыбчивые черепахи спасены от вымирания

Черепахи сталкиваются с одним из самых высоких рисков исчезновения среди всех групп животных: более половины из 360 видов этих рептилий на планете находятся под угрозой исчезновения. Наиболее опасна эта угроза для азиатских видов, которые страдают как от потери среды обитания, так и из-за высокого уровня браконьерства (черепах едят, используют для приготовления лекарств традиционной медицины, нелегально вылавливают их и продают на черных рынках).

Бирманская черепаха-батагур относится к числу видов, которые столкнулись с такими потерями. Когда-то сотни черепах жили в устье реки Иравади к югу от Янгона, крупнейшего города Мьянмы, а их ареал простирался до Бхамо, на севере страны.

К середине 20 века черепах почти истребили, а сбор их яиц не позволял популяции восстанавливаться естественным образом. В течение десятилетий западные ученые не представляли, как дела у редких черпах, потому что границы страны были закрыты для иностранцев. Когда в 1990-х годах Мьянма открылась для въезда, исследователи не смогли найти никаких следов бирманской черепахи. Многие считали, что они вымерли.

Однако в 2001 году один из жителей Мьянмы передал доктору Платту панцирь бирманской черепахи. Плохая новость заключалась в том, что ее недавно съели. Хорошая — в том, что вид не исчез, и это вселяло в ученых-герпетологов надежду. Примерно в то же время на рынке в Гонконге был обнаружен живой экземпляр Batagur trivittata, который впоследствии попал к американскому коллекционеру и живет у него до сих пор.