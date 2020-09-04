Редкие улыбчивые черепахи спасены от вымирания

Новости из жизни дикой природы в последнее время чаще бывают печальными, нежели хорошими, но в этот раз защитники природы нас порадовали. Как сообщает New York Times, редкие бирманские черепахи вида Batagur trivittata (бирманская кровельная черепаха), могут быть спасены от вымирания. Они относятся к роду черепах-батагуров, все шесть видов которого находятся под угрозой. Эти крупные азиатские пресноводные черепахи обитают в Мьянме. Самки у них вырастают значительно крупнее самцов, в то время как самцы в период размножения меняют свой облик: зеленые головы становятся ярко-желтыми с жирными черными отметинами. На их морде, кажется, застыла глуповатая (но при этом все равно милая) ухмылка — и на самом деле у черепах есть повод для радости.
Всего 20 лет назад этот вид считался вымершим. Но после повторного открытия небольшой популяции выживших животных ученые увеличили ее почти до 1000 особей. Некоторые из них были успешно выпущены в дикую природу Мьянмы за последние пять лет.
Черепахи сталкиваются с одним из самых высоких рисков исчезновения среди всех групп животных: более половины из 360 видов этих рептилий на планете находятся под угрозой исчезновения. Наиболее опасна эта угроза для азиатских видов, которые страдают как от потери среды обитания, так и из-за высокого уровня браконьерства (черепах едят, используют для приготовления лекарств традиционной медицины, нелегально вылавливают их и продают на черных рынках).
Бирманская черепаха-батагур относится к числу видов, которые столкнулись с такими потерями. Когда-то сотни черепах жили в устье реки Иравади к югу от Янгона, крупнейшего города Мьянмы, а их ареал простирался до Бхамо, на севере страны.
К середине 20 века черепах почти истребили, а сбор их яиц не позволял популяции восстанавливаться естественным образом. В течение десятилетий западные ученые не представляли, как дела у редких черпах, потому что границы страны были закрыты для иностранцев. Когда в 1990-х годах Мьянма открылась для въезда, исследователи не смогли найти никаких следов бирманской черепахи. Многие считали, что они вымерли.
Однако в 2001 году один из жителей Мьянмы передал доктору Платту панцирь бирманской черепахи. Плохая новость заключалась в том, что ее недавно съели. Хорошая — в том, что вид не исчез, и это вселяло в ученых-герпетологов надежду. Примерно в то же время на рынке в Гонконге был обнаружен живой экземпляр Batagur trivittata, который впоследствии попал к американскому коллекционеру и живет у него до сих пор.
После ученые начали находить единичных особей редких черепах в дикой природе и стали активно пытаться восстановить популяцию хотя бы в искусственных условиях. Доктор Кучлинг обнаружил нескольких выживших особей в реке Дохтавади, притоке реки Иравади, и организовал их перевод в зоопарк города Мандалая. Он успел вовремя: вскоре после этого крупный проект по сооружению плотины уничтожил все подходящие места для гнездования черепах в этом районе.
Вместо того, чтобы ловить Batagur trivittata там, где они остались, ученые заручились поддержкой Департамента лесного хозяйства и Общества охраны дикой природы. Они создали природоохранную программу, в рамках которой могли ежегодно нанимать жителей близлежащих деревень для ограждения пляжей, наблюдения за гнездящимися самками и сбора яиц, чтобы редкие черепашата вылупились в условиях полной безопасности.
Теперь численность популяции достигла тысячи особей, как сообщает доктор Платт.
И хотя многое в спасенных бирманских черепахах еще остается загадкой для ученых (например, особенности их поведения), герпетологи уже предпринимают первые шаги с заполнению лакун в знаниях о них. Так, недавно доктор Платт и его коллеги опубликовали первое описание детенышей Batagur trivittata.
По сообщениям ученых, это один из лучших примеров глобального успеха в области сохранения черепах.