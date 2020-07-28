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Росомашата родились в Центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка

Московский зоопарк
28 июля 2020
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Детеныш росомахи в немецком городе Оснабрюк
Фото: zoofanatic / Flickr
Двух юных самочек росомахи назвали Хурмой и Гаечкой.

Сотрудники Московского зоопарка до сих пор называют детенышей росомахи «нашими малышками», хотя они уже подросли, окрепли и практически достигли размеров взрослого животного. Хурма и Гаечка появились на свет в середине марта. Некоторое время самка вообще не отходила от детенышей и питалась тем, что запасла заранее.

«Роды проходили в маленьком вольере в специально подготовленной норе. Для нас это, конечно, хорошо, потому что, когда самка начала выходить в большой вольер, сотрудники осмотрели детенышей и убедились, что с ними все в порядке. Заботливая Глаша вначале выкармливала детей материнским молоком, потом начала приносить им «взрослую» еду. Сейчас они уже питаются самостоятельно. В рацион наших росомах входит говядина, курятина, молочный продукты, яйца. В качестве лакомства мы даем животным ягоды и овощи», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Сейчас самка с детенышами живёт отдельно. В зоопарке (как и в природе) отец не принимает участия в воспитании потомства. Хотя родителей росомашат, Глашу и Хрума, в каком-то смысле можно назвать семьёй, так как это уже их второе потомство. Хруму 10 лет, он родился в зоопарке, и многие посетители знают его брата Кренделя, который живет в городской части Московского зоопарка.

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Московский зоопарк

У росомах (Gulo gulo) очень необычная внешность, иногда их сравнивают с соболем или даже детенышем медведя. Но на самом деле это самый крупный представитель семейства куньих. У каждого животного есть уникальный белый рисунок на горле, который никогда не повторяется.

Недавно в том же Центре под Волоколамском родился жеребенок лошади Пржевальского. 

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