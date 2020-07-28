Росомашата родились в Центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка
Сотрудники Московского зоопарка до сих пор называют детенышей росомахи «нашими малышками», хотя они уже подросли, окрепли и практически достигли размеров взрослого животного. Хурма и Гаечка появились на свет в середине марта. Некоторое время самка вообще не отходила от детенышей и питалась тем, что запасла заранее.
Сейчас самка с детенышами живёт отдельно. В зоопарке (как и в природе) отец не принимает участия в воспитании потомства. Хотя родителей росомашат, Глашу и Хрума, в каком-то смысле можно назвать семьёй, так как это уже их второе потомство. Хруму 10 лет, он родился в зоопарке, и многие посетители знают его брата Кренделя, который живет в городской части Московского зоопарка.
У росомах (Gulo gulo) очень необычная внешность, иногда их сравнивают с соболем или даже детенышем медведя. Но на самом деле это самый крупный представитель семейства куньих. У каждого животного есть уникальный белый рисунок на горле, который никогда не повторяется.
Недавно в том же Центре под Волоколамском родился жеребенок лошади Пржевальского.