Росомашата родились в Центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка

У росомах (Gulo gulo) очень необычная внешность, иногда их сравнивают с соболем или даже детенышем медведя. Но на самом деле это самый крупный представитель семейства куньих. У каждого животного есть уникальный белый рисунок на горле, который никогда не повторяется.

Недавно в том же Центре под Волоколамском родился жеребенок лошади Пржевальского.