Считавшихся вымершими в дикой природе новогвинейских поющих собак обнаружили в Индонезии
В 1897 году ученые обнаружили на острове Новая Гвинея удивительных диких собак, которых прозвали поющими за их уникальные голоса: собаки и впрямь могут издавать звуки, больше похожие на мелодичное пение или даже (о чем свидетельствуют сонограммы из американского зоопарка) на вокализации китов. Также новогвинейские поющие собаки крайне гибкие и подвижные: они могут карабкаться по деревьям и прыгать, как кошки.
Несмотря на то, что животным было присвоено научное название Canis Hallstromi, мнение ученых насчет их классификации различается: некоторые считают, что они являются породой некогда одичавших домашних собак (Canis familiaris), другие относят их к диким собакам динго (Canis lupus dingo).
В естественной среде обитания на острове Новая Гвинея этих собак не видели вот уже полвека. Некоторые утверждали, что встречали их, а также присылали фотографии, на которых невозможно было точно определить породу собаки, но все же ученые волновались, что из-за потери среды обитания и спаривания с одичавшими деревенскими собаками уникальные псовые исчезли из дикой природы и остались лишь в зоопарках.
В зоопарках по всему миру сейчас содержится около 200 особей новогвинейских поющих собак. Но эта популяция нестабильна: все животные происходят от восьми собак, отловленных в дикой природе в 1970-х годах и переселенных в зоопарк в США. Все современные поющие собаки рождены от этих животных, а также путем близкородственных скрещиваний всех их потомков. Из-за инбридинга генетическое разнообразие такой популяции не слишком благоприятно.
В 2016 году команда ученых обнаружила на острове Новая Гвинея 15 диких собак в высокогорных районах индонезийской провинции Папуа. Они были очень похожи на новогвинейских поющих собак из зоопарков, но только в 2018 году те же исследователи снова отправились в те места, чтобы доказать, что эти дикие псовые действительно являются одичавшими родственниками редкой породы с уникальными певческими привычками.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале PNAS, сравнение ДНК, выделенной из крови трех пойманных собак, показало, что они имеют очень похожие последовательности генома и гораздо более тесно связаны друг с другом, чем любые другие собаки.
Ученые секвенировали геномы трех собак и сравнили их ДНК с ДНК 16 новогвинейских поющих собак из зоопарков, 25 динго и более тысячи собак 161 другой породы. У найденных горных диких собак и новогвинейских поющих собак обнаружились почти одинаковые генетические профили. Это позволяет заключить, что дикие собаки из Индонезии являются исконной популяцией новогвинейских поющих собак. Обе популяции также тесно связаны с динго и несколько более отдалены от других собак восточноазиатского происхождения, таких как чау-чау, акита и сиба-ину.
По словам генетиков, у высокогорных диких собак генетическое совпадение с популяцией в неволе составляет 70%. Эта разница, вероятно, обусловлена потерей генетического разнообразия в инбридинговой популяции, которая по сути привела к образованию породы, выведенной людьми.
Во время экспедиции 2018 года команда ученых собрала образцы крови, шерсти, экскрементов, тканей и слюны собак. Исследователи также измерили вес собак, оценили их возраст, общее состояние здоровья и состояние тела, и надели на двух животных GPS-ошейники, чтобы отслеживать их передвижения.
Исследователи в конечном итоге надеются, что можно будет скрестить некоторых горных диких собак с новогвинейскими поющими собаками из зоопарков, возможно, за счет использования образцов спермы, чтобы создать здоровую популяцию этих животных.
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