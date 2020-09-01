Считавшихся вымершими в дикой природе новогвинейских поющих собак обнаружили в Индонезии

В 2016 году команда ученых обнаружила на острове Новая Гвинея 15 диких собак в высокогорных районах индонезийской провинции Папуа. Они были очень похожи на новогвинейских поющих собак из зоопарков, но только в 2018 году те же исследователи снова отправились в те места, чтобы доказать, что эти дикие псовые действительно являются одичавшими родственниками редкой породы с уникальными певческими привычками.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале PNAS, сравнение ДНК, выделенной из крови трех пойманных собак, показало, что они имеют очень похожие последовательности генома и гораздо более тесно связаны друг с другом, чем любые другие собаки.

Ученые секвенировали геномы трех собак и сравнили их ДНК с ДНК 16 новогвинейских поющих собак из зоопарков, 25 динго и более тысячи собак 161 другой породы. У найденных горных диких собак и новогвинейских поющих собак обнаружились почти одинаковые генетические профили. Это позволяет заключить, что дикие собаки из Индонезии являются исконной популяцией новогвинейских поющих собак. Обе популяции также тесно связаны с динго и несколько более отдалены от других собак восточноазиатского происхождения, таких как чау-чау, акита и сиба-ину.

По словам генетиков, у высокогорных диких собак генетическое совпадение с популяцией в неволе составляет 70%. Эта разница, вероятно, обусловлена потерей генетического разнообразия в инбридинговой популяции, которая по сути привела к образованию породы, выведенной людьми.