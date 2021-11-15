Сохранить сайгаков: миссия выполнима

В засушливых степях, где обитают сайгаки, пожары являются одной из главных опасностей. Обычный для степи сильный ветер мгновенно подхватывает и распространяет огонь на огромные площади – бороться с возгораниями в таких условиях очень трудно. ​​И хотя этот год оказался не таким засушливым и природных пожаров в заповеднике «Черные земли» и заказнике «Степной» не возникало, это не означает, что так будет и дальше.

Для того, чтобы инспекторы охраняемых территорий были во всеоружии при внезапном возникновении пожара, сотрудникам заповедника «Черные земли» выдали десять противопожарных ранцев, две мотопомпы, одну воздуходувку и две цифровых электростанции.