Сохранить сайгаков: миссия выполнима
В рамках совместного проекта «Сохраним сайгака вместе» WWF России и Kinder®, которые решили помочь редким животным, сделали очень много хорошего. Все для того, чтобы степным антилопам на охраняемых территориях заповедника «Черные земли» и заказника «Степной» ничего не угрожало. На каких мерах защитники сайгаков сосредоточились прежде всего и что они успели сделать за год? Рассказываем.
Боремся с пожарами
В засушливых степях, где обитают сайгаки, пожары являются одной из главных опасностей. Обычный для степи сильный ветер мгновенно подхватывает и распространяет огонь на огромные площади – бороться с возгораниями в таких условиях очень трудно. И хотя этот год оказался не таким засушливым и природных пожаров в заповеднике «Черные земли» и заказнике «Степной» не возникало, это не означает, что так будет и дальше.
Для того, чтобы инспекторы охраняемых территорий были во всеоружии при внезапном возникновении пожара, сотрудникам заповедника «Черные земли» выдали десять противопожарных ранцев, две мотопомпы, одну воздуходувку и две цифровых электростанции.
В заказнике «Степной» к пожарам и раньше были подготовлены неплохо, поэтому вот уже несколько лет (и этот год не стал исключением) противопожарные мероприятия там сводятся к закладке минерализованных полос на территории заказника – это надежные препятствия для огня – и очистке дорог от сухой растительности, которая может легко загореться и распространить пламя по степи.
Наблюдаем за сайгаками и не только
Чтобы сохранить и увеличить популяцию сайгака, нужно объективно оценивать эффективность природоохранных мер, предпринимаемых для этого. А как оценить эту эффективность, если за сайгаками не так уж просто наблюдать? Огромное стадо то отправится в калмыцкие земли, то перекочует на территорию Астраханской области, разбиваясь на несколько крупных групп… За всеми не углядишь.
Но выход есть: в рамках проекта по сохранению сайгаков в Северо-Западном Прикаспии заповедник «Черные земли» получил 10 фотоловушек и расходных материалов к ним, тепловизор и бинокль, способный работать в любое время суток. Такое оборудование пригодится научному отделу заповедника – с помощью техники можно эффективно наблюдать не только за быстрыми стадами сайгаков, но за другими степными зверями – волками, лисами, грифами и орлами. А любопытные фото- и видеоматериалы из степной жизни животных пригодятся в просветительской работе.
Также у водного канала на западной границе заповедника установили специальную видеокамеру, которой можно удаленно управлять с ноутбука, который находится на кордоне. Благодаря установленному там спутниковому терминалу теперь есть возможность устраивать прямые включения сайгаков прямиком с водопоя – самого популярного места в степи у всей живности, куда наведываются и енотовидные собаки, и волки, и зайцы, и стаи пернатых, и бессчетное количество сайгаков в жаркий день.
В рамках проекта заказник «Степной» получил такой же полезный набор техники: десять фотоловушек и расходные материалы к ним, тепловизор и бинокль, способный работать в любое время суток. Также у водоёма установили специальную камеру – в этом месте специалистам удалось добиться устойчивого канала связи, который можно будет использовать для таких же онлайн-трансляций с водопоя.
Фотоловушки в степи лишними не бывают – их то грифы расклюют, то сайгак забодает, то уронит другой какой-нибудь неаккуратный, но любопытный зверь.
Зеленая энергетика для защитников сайгаков
В рамках проекта сотрудников ООПТ, где живут сайгаки – заповедника «Черные земли» и заказника «Степной» – обеспечили зеленой энергией. Для этого на кордонах установили автономные современные комплексы по выработке электроэнергии.
В заповеднике «Черные земли» на кордоне Ацан-Худук установили оборудование для модернизации уже действующей солнечной электростанции – 4 солнечных батареи с номинальной мощностью 280 Вт и очень мощными аккумуляторами со сроком службы до 15 лет.
В заказнике «Степной» установили такое же оборудование, но в связи с тем, что на кордоне находятся сразу два здания, туда добавили 4 дополнительных аккумулятора и микропроцессорный балансир. Теперь запаса мощности хватает, чтобы заказник установил сплит-системы, которые сделают быт инспекторов более комфортным.
Узнать больше о степных антилопах, почитать репортаж нашего редактора из степей и интервью с фотографом, а также пройти познавательный тест можно в нашем спецпроекте, посвященном сайгакам.