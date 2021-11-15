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Сохранить сайгаков: миссия выполнима

Анастасия Крутикова
15 ноября 2021
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Сайгаки в заповеднике «Черные земли», Калмыкия
Фото: Виктор Тяхт
Сайгаки – удивительные краснокнижные антилопы, самые северные в мире. Их чуть не истребили в XX веке, но сейчас популяция сайгаков в России потихоньку восстанавливается – и это происходит благодаря целому комплексу специальных мер.

В рамках совместного проекта «Сохраним сайгака вместе» WWF России и Kinder®, которые решили помочь редким животным, сделали очень много хорошего. Все для того, чтобы степным антилопам на охраняемых территориях заповедника «Черные земли» и заказника «Степной» ничего не угрожало. На каких мерах защитники сайгаков сосредоточились прежде всего и что они успели сделать за год? Рассказываем.

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WWF России

Боремся с пожарами

В засушливых степях, где обитают сайгаки, пожары являются одной из главных опасностей. Обычный для степи сильный ветер мгновенно подхватывает и распространяет огонь на огромные площади – бороться с возгораниями в таких условиях очень трудно. ​​И хотя этот год оказался не таким засушливым и природных пожаров в заповеднике «Черные земли» и заказнике «Степной» не возникало, это не означает, что так будет и дальше.

Для того, чтобы инспекторы охраняемых территорий были во всеоружии при внезапном возникновении пожара, сотрудникам заповедника «Черные земли» выдали десять противопожарных ранцев, две мотопомпы, одну воздуходувку и две цифровых электростанции.

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Минерализованная полоса в заказнике «Степной»
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Техника для борьбы с пожарами

В заказнике «Степной» к пожарам и раньше были подготовлены неплохо, поэтому вот уже несколько лет (и этот год не стал исключением) противопожарные мероприятия там сводятся к закладке минерализованных полос на территории заказника – это надежные препятствия для огня – и очистке дорог от сухой растительности, которая может легко загореться и распространить пламя по степи.

Наблюдаем за сайгаками и не только

Чтобы сохранить и увеличить популяцию сайгака, нужно объективно оценивать эффективность природоохранных мер, предпринимаемых для этого. А как оценить эту эффективность, если за сайгаками не так уж просто наблюдать? Огромное стадо то отправится в калмыцкие земли, то перекочует на территорию Астраханской области, разбиваясь на несколько крупных групп… За всеми не углядишь. 

Но выход есть: в рамках проекта по сохранению сайгаков в Северо-Западном Прикаспии заповедник «Черные земли» получил 10 фотоловушек и расходных материалов к ним, тепловизор и бинокль, способный работать в любое время суток. Такое оборудование пригодится научному отделу заповедника – с помощью техники можно эффективно наблюдать не только за быстрыми стадами сайгаков, но за другими степными зверями – волками, лисами, грифами и орлами. А любопытные фото- и видеоматериалы из степной жизни животных пригодятся в просветительской работе.

Также у водного канала на западной границе заповедника установили специальную видеокамеру, которой можно удаленно управлять с ноутбука, который находится на кордоне. Благодаря установленному там спутниковому терминалу теперь есть возможность устраивать прямые включения сайгаков прямиком с водопоя – самого популярного места в степи у всей живности, куда наведываются и енотовидные собаки, и волки, и зайцы, и стаи пернатых, и бессчетное количество сайгаков в жаркий день.

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Ночная оптотехника
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Замена фотоловушки
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«Поверженная» фотоловушка

В рамках проекта заказник «Степной» получил такой же полезный набор техники: десять фотоловушек и расходные материалы к ним, тепловизор и бинокль, способный работать в любое время суток. Также у водоёма установили специальную камеру – в этом месте специалистам удалось добиться устойчивого канала связи, который можно будет использовать для таких же онлайн-трансляций с водопоя. 

Фотоловушки в степи лишними не бывают – их то грифы расклюют, то сайгак забодает, то уронит другой какой-нибудь неаккуратный, но любопытный зверь. 

Зеленая энергетика для защитников сайгаков

В рамках проекта сотрудников ООПТ, где живут сайгаки – заповедника «Черные земли» и заказника «Степной» – обеспечили зеленой энергией. Для этого на кордонах установили автономные современные комплексы по выработке электроэнергии.

В заповеднике «Черные земли» на кордоне Ацан-Худук установили оборудование для модернизации уже действующей солнечной электростанции – 4 солнечных батареи с номинальной мощностью 280 Вт и очень мощными аккумуляторами  со сроком службы до 15 лет.

В заказнике «Степной» установили такое же оборудование, но в связи с тем, что на кордоне находятся сразу два здания, туда добавили 4 дополнительных аккумулятора и микропроцессорный балансир. Теперь запаса мощности хватает, чтобы заказник установил сплит-системы, которые сделают быт инспекторов более комфортным.

Узнать больше о степных антилопах, почитать репортаж нашего редактора из степей и интервью с фотографом, а также пройти познавательный тест можно в нашем спецпроекте, посвященном сайгакам. 

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