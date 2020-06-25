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«Тише, капуцин, не плачь»: в Московском зоопарке родился детеныш капуцина плаксы

Московский зоопарк
25 июня 2020
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Фото: Московский зоопарк
Имени малышу не дали, потому что пока его пол не удалось узнать.

В Московском зоопарке родился детеныш капуцина-плаксы. Приматов называют так из-за специфического крика, похожего на плач ребёнка. Также они носят название траурные капуцины (Cebus olivaceus)

Малыш капуцина родился в начале февраля. Сейчас он уже немного подрос, но по-прежнему питается грудным молоком и большую часть времени передвигается на своей маме.

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Московский зоопарк
«Рождение детеныша капуцина плаксы – большая радость для нас. Пока его пол не удается определить, так как заботливая мама – самка Нори – редко отпускает его от себя. Но через некоторое время, когда малыш станет более самостоятельным, мы сможем установить пол детеныша и дать ему имя», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Активный малыш уже иногда отбегает от матери, пробует взрослую еду, осматривает вольер и даже залезает на спину к братьям и сестрам. У капуцинов такое происходит часто: старшие братья и сестры ухаживают за младшими родственниками.

Сейчас в Московском зоопарке девять капуцинов: самец и две самки, остальные – их детеныши. Мама малыша – младшая самочка, она немного застенчивая и робкая. А старшая  самка Смолли, несмотря на почтенный возраст (чуть больше 20 лет), диктует всему семейству свои правила. Детеныши Смолли тоже находятся на более высокой ступени сложной обезьяньей иерархии: они первые подходят к киперам, первые берут еду. Среди любимых лакомств капуцинов – орехи, перепелиные яйца и саранча. Но кроме этого они едят фрукты и овощи, очень любят курицу.

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Московский зоопарк

Отец детеныша – самец Матрос – глава семейства. 15 лет назад он родился в Московском зоопарке, но его семья не очень ладила еще с одной группой капуцинов, поэтому приматов перевезли в зоопарк в Екатеринбурге. А через несколько лет Матрос вернулся в столицу.

Капуцины плаксы – цепкохвостые обезьяны, у них полухватательный хвост, которым они дополнительно придерживаются. Этот вид обезьян считается интеллектуально развитым: они используют различные предметы для того, чтобы расколоть или достать еду.

Капуцин плакса включен в Международную красную книгу. Детеныши, которые рождаются в стенах Московского зоопарка, отправляются в другие зоопарки. Это помогает сохранить редкий вид, численность которого в природе постоянно сокращается.

Недавно Московский зоопарк открылся для посетителей после трехмесячного карантина. 

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