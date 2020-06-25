«Тише, капуцин, не плачь»: в Московском зоопарке родился детеныш капуцина плаксы

Отец детеныша – самец Матрос – глава семейства. 15 лет назад он родился в Московском зоопарке, но его семья не очень ладила еще с одной группой капуцинов, поэтому приматов перевезли в зоопарк в Екатеринбурге. А через несколько лет Матрос вернулся в столицу.

Капуцины плаксы – цепкохвостые обезьяны, у них полухватательный хвост, которым они дополнительно придерживаются. Этот вид обезьян считается интеллектуально развитым: они используют различные предметы для того, чтобы расколоть или достать еду.

Капуцин плакса включен в Международную красную книгу. Детеныши, которые рождаются в стенах Московского зоопарка, отправляются в другие зоопарки. Это помогает сохранить редкий вид, численность которого в природе постоянно сокращается.

Недавно Московский зоопарк открылся для посетителей после трехмесячного карантина.