«Тише, капуцин, не плачь»: в Московском зоопарке родился детеныш капуцина плаксы

В Московском зоопарке родился детеныш капуцина-плаксы. Приматов называют так из-за специфического крика, похожего на плач ребёнка. Также они носят название траурные капуцины (Cebus olivaceus).
Малыш капуцина родился в начале февраля. Сейчас он уже немного подрос, но по-прежнему питается грудным молоком и большую часть времени передвигается на своей маме.
Активный малыш уже иногда отбегает от матери, пробует взрослую еду, осматривает вольер и даже залезает на спину к братьям и сестрам. У капуцинов такое происходит часто: старшие братья и сестры ухаживают за младшими родственниками.
Сейчас в Московском зоопарке девять капуцинов: самец и две самки, остальные – их детеныши. Мама малыша – младшая самочка, она немного застенчивая и робкая. А старшая самка Смолли, несмотря на почтенный возраст (чуть больше 20 лет), диктует всему семейству свои правила. Детеныши Смолли тоже находятся на более высокой ступени сложной обезьяньей иерархии: они первые подходят к киперам, первые берут еду. Среди любимых лакомств капуцинов – орехи, перепелиные яйца и саранча. Но кроме этого они едят фрукты и овощи, очень любят курицу.
Отец детеныша – самец Матрос – глава семейства. 15 лет назад он родился в Московском зоопарке, но его семья не очень ладила еще с одной группой капуцинов, поэтому приматов перевезли в зоопарк в Екатеринбурге. А через несколько лет Матрос вернулся в столицу.
Капуцины плаксы – цепкохвостые обезьяны, у них полухватательный хвост, которым они дополнительно придерживаются. Этот вид обезьян считается интеллектуально развитым: они используют различные предметы для того, чтобы расколоть или достать еду.
Капуцин плакса включен в Международную красную книгу. Детеныши, которые рождаются в стенах Московского зоопарка, отправляются в другие зоопарки. Это помогает сохранить редкий вид, численность которого в природе постоянно сокращается.
Недавно Московский зоопарк открылся для посетителей после трехмесячного карантина.