В Британии растет популяция выдр: они воруют рыбу из прудов и радуются жизни

Обыкновенные выдры (Lutra lutra) — водоплавающие хищники из семейства куньих, которые могут обитать и в морской, и пресной воде. Это единственный вид выдр, который водится на Британских островах. До определенного момента они были довольно распространены во многих реках и водоемах, и даже охотники не нанесли большого урона животным, умеющим хитро маскироваться и бесшумно скрываться от преследования в воде.

Но в 1940-х началось повальное использование инсектицидов, фунгицидов, хлорорганических соединений и универсального яда ДДТ. Позже они и другие вещества повсеместно загрязнили водные артерии. Они накапливались, продвигаясь вверх по пищевой цепочке: микроб поглощает крохотное количество, микроскопическая креветка – больше, маленькая рыбка или угорь – еще больше, крупные хищные рыбы – еще, а самое большое количество вредных веществ выпадает на долю последнего хищника – выдры. Сбалансированная система превратилась в распространителя заразы.

Лишь в 2006 году вступил в силу окончательный запрет на вещества, которые более полувека убивали английские реки. Выдры за это время почти исчезли – возможно, из-за отравлений и недостатка рыбы.

Однако прошло почти 15 лет, и положение выдр в Британии заметно улучшилось, и сейчас они живут припеваючт. Теперь их гораздо чаще можно увидеть в водоемах, а недавно водоплавающие куньи совсем осмелели и решились устраивать набеги на искусственные пруды на частных территориях.

Как сообщает Daily Mail, из-за прошедшей дождливой зимы, выдры стали путешествовать гораздо дальше привычных окрестностей рек и озер. Эксперты говорят, что в этом году рвы и канавы заполнились осадками из-засильных ливней, благодаря чему выдры получили возможность грабить садовые пруды с карпами и золотыми рыбками.

Потерпевшим от шайки выдр стал 83-летний Джон Эберхард, который потерял 22 из 30 своих рыб в популярном общественном пруду в поместье 17-го века в графстве Уилтшир. Он и его внуки оказались «очень расстроены», когда обнаружили останки золотых рыбок и карпов кои (или парчовых карпов) из ценной коллекции мужчины, разбросанные на берегу пруда, частично пережеванные, с откусанными головами и хвостами.