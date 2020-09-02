В подразделении Московского зоопарка родились редкие амурские тигрята

Может быть, такое чересчур заботливое воспитание — следствие непростого детства самой Шивы. Ей было всего восемь месяцев, когда их вместе с сестрой голодных нашли в тайге. Мамы рядом не было. В дикой природе животные в таком возрасте бы не выжили, обычно мать ухаживает за детенышами до двух лет.

Сейчас тигрята активно познают мир и скачут по всему вольеру, играя друг с другом и осаждая маму, то и дело напрыгивая на нее из засады, стремясь поймать тигриный хвост или прикусить отдыхающую Шиву за ухо.