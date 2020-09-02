В подразделении Московского зоопарка родились редкие амурские тигрята

Сразу четверо амурских тигрят родились в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском. Они появились на свет еще в мае, сейчас уже окрепли и поднабрали вес. Пока они ещё питаются материнским молоком, но дополнительно тигрица уже приносит им свежее мясо.
Может быть, такое чересчур заботливое воспитание — следствие непростого детства самой Шивы. Ей было всего восемь месяцев, когда их вместе с сестрой голодных нашли в тайге. Мамы рядом не было. В дикой природе животные в таком возрасте бы не выжили, обычно мать ухаживает за детенышами до двух лет.
Сейчас тигрята активно познают мир и скачут по всему вольеру, играя друг с другом и осаждая маму, то и дело напрыгивая на нее из засады, стремясь поймать тигриный хвост или прикусить отдыхающую Шиву за ухо.
Папа Тихон живет в соседнем вольере. В природе отец обычно не принимает никакого участия в воспитании потомства. Но Тихон на удивление оказался довольно заинтересованным отцом. Это не первое его потомство. И сотрудники Центра не раз замечали, что он не проявляет никакой агрессии по отношению к котятам и всегда интересуется жизнью семьи: подходит к вольеру, где живет самка с детенышами, общается и даже приносит еду.
Всего в Центре проживает 8 амурских тигров: глава семейства – Тихон, 3 самки, в том числе наша мама, и 4 детенышей. Беременность тигрицы длится 90-100 дней, где-то в середине срока поведение самки меняется: она становится более спокойной, скрытной, она может не выходить из домика до 2 суток. У амурского тигра обычно рождается 2-4 котенка, но в дикой природе обычно выживают не все. Некоторые котята иногда сразу рождаются меньше, чем другие. У Шивы все детеныши родились примерно одинакового размера, а сейчас они уже весят около 10 килограммов.
Амурский тигр находится под угрозой исчезновения, он включен в Красную книгу РФ и Красную книгу МСОП. Из Центра воспроизводства детеныши уезжают в другие зоопарки, в России и за рубежом.