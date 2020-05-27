Ворона переводит ежика через дорогу: видео

Однако некоторые зрители считают, что все не столь безобидно и трогательно, каким оно выглядит на видео. И утверждают — вороны не то, чем кажутся.

Один комментатор Youtube отмечает: «Не уверен, что это то, что вы думаете.

Вороны едят таких животных, а также воробьев и других птиц. Я видел пару синиц, дерущихся за своего птенца с сорокой, которая планировала его убить.

Я люблю этих птиц, но они дикие. Сомневаюсь, что птица пыталась помочь: она клевала ежа, чтобы заставить его показать беззащитную голову, а когда он прятал ее, то повторяла свои действия, чтобы заставить его двигаться и выставить голову вперед. Похоже на хищническое поведение, как по мне».

Другой пользователь защищал пернатую, комментируя: «Ворона так же умна, как семилетний ребенок, и достаточно умна, чтобы не тратить свое время на попытки убить ежа. Ворона не смогла бы его убить».

Как все обстоит на самом деле, мы можем только догадываться, однако вороне удалось сопроводить ежа вплоть до противоположной стороны дороги.

Посмотрите, как полицейские выпроваживали с дороги морского слона.