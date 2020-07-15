Жеребенок лошади Пржевальского родился в Центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка: фото
Малышка лошади Пржевальского появилась на свет 23 июня. Сотрудники Центра воспроизводства редких видов животных под Волоколамском попытались создать для этого максимально естественные условия. Они не беспокоили маму, а детеныша увидели только рано утром. Девочка уже стояла на ногах рядом с мамой, но у нее еще слегка завивалась шерстка, как это бывает с только что рожденными жеребятами. Мама оказалась очень заботливой: она сразу начала выкармливать детеныша и оберегать его от всего вокруг. До сих пор она ходит вокруг жеребенка и старается никого к нему не подпускать.
Теперь в Центре воспроизводства живут четыре лошади Пржевальского: папа малышки, две самки и детеныш. Самца на время родов и выхаживания жеребенка отсадили в другой вольер. А две самки с девочкой хорошо уживаются вместе.
Мама не разлучается со своей малышкой, а вторая самка держится чуть в стороне. Они живут в большом вольере и чувствуют себя там комфортно и вольготно.
Малышка гуляет за мамой по всей территории вольера, она обнюхивает все вокруг, иногда пытается ухватить губами травинку, как это делают старшие сородичи, но в целом пока питается материнским молоком. У взрослых животных специально составленный рацион: летом они едят свежескошенную траву, ветки, комбикорм, иногда в качестве обогащения среды лошади получают палки, у которых с удовольствием обгладывают кору.
Отец малышки приехал из зоопарка в Чехии, а мама из Московского зоопарка. Их жеребенок — первый детеныш лошади Пржевальского, рожденный в Центре воспроизводства.
Посмотрите на других детенышей в Московском зоопарке — недавно пополнение случилось в дружном семействе кустарниковых собак.