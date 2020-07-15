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Жеребенок лошади Пржевальского родился в Центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка: фото

Московский зоопарк
15 июля 2020
Автор фото - Александр Сашин.jpg
Фото: Александр Сашин
Лошади Пржевальского включены в Красную книгу МСОП как исчезнувшие в природе, но они сохранились на нашей планете благодаря зоопаркам и питомникам. Сейчас ведется реинтродукция вида.

Малышка лошади Пржевальского появилась на свет 23 июня. Сотрудники Центра воспроизводства редких видов животных под Волоколамском попытались создать для этого максимально естественные условия. Они не беспокоили маму, а детеныша увидели только рано утром. Девочка уже стояла на ногах рядом с мамой, но у нее еще слегка завивалась шерстка, как это бывает с только что рожденными жеребятами. Мама оказалась очень заботливой: она сразу начала выкармливать детеныша и оберегать его от всего вокруг. До сих пор она ходит вокруг жеребенка и старается никого к нему не подпускать.

Теперь в Центре воспроизводства живут четыре лошади Пржевальского: папа малышки, две самки и детеныш. Самца на время родов и выхаживания жеребенка отсадили в другой вольер. А две самки с девочкой хорошо уживаются вместе.

Мама не разлучается со своей малышкой, а вторая самка держится чуть в стороне. Они живут в большом вольере и чувствуют себя там комфортно и вольготно.

Автор фото - Анна Орлова.jpg
Фото: Анна Орлова
Автор фото - Анна Орлова_2.jpg
Фото: Анна Орлова

Малышка гуляет за мамой по всей территории вольера, она обнюхивает все вокруг, иногда пытается ухватить губами травинку, как это делают старшие сородичи, но в целом пока питается материнским молоком. У взрослых животных специально составленный рацион: летом они едят свежескошенную траву, ветки, комбикорм, иногда в качестве обогащения среды лошади получают палки, у которых с удовольствием обгладывают кору.

Автор фото - Александр Сашин_2.jpg
Александр Сашин

Отец малышки приехал из зоопарка в Чехии, а мама из Московского зоопарка. Их жеребенок — первый детеныш лошади Пржевальского, рожденный в Центре воспроизводства.

Посмотрите на других детенышей в Московском зоопарке — недавно пополнение случилось в дружном семействе кустарниковых собак.

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