Жеребенок лошади Пржевальского родился в Центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка: фото

Малышка лошади Пржевальского появилась на свет 23 июня. Сотрудники Центра воспроизводства редких видов животных под Волоколамском попытались создать для этого максимально естественные условия. Они не беспокоили маму, а детеныша увидели только рано утром. Девочка уже стояла на ногах рядом с мамой, но у нее еще слегка завивалась шерстка, как это бывает с только что рожденными жеребятами. Мама оказалась очень заботливой: она сразу начала выкармливать детеныша и оберегать его от всего вокруг. До сих пор она ходит вокруг жеребенка и старается никого к нему не подпускать.

Теперь в Центре воспроизводства живут четыре лошади Пржевальского: папа малышки, две самки и детеныш. Самца на время родов и выхаживания жеребенка отсадили в другой вольер. А две самки с девочкой хорошо уживаются вместе.

Мама не разлучается со своей малышкой, а вторая самка держится чуть в стороне. Они живут в большом вольере и чувствуют себя там комфортно и вольготно.