Храм XIX века в Тульской области продали на Avito

Павел Осипов из Москвы приобрел православный храм Димитрия Солунского в селе Завалово Тульской области. Покупка обошлась в 186,3 тысячи рублей, сообщается на сайте федерального реестра сведений о банкротстве. Это почти в 2,5 раза меньше, чем за храм просили изначально, выставив его на Avito.

Как следует из данных единого реестра недвижимости, церковь и земельный участок, на котором она находится, принадлежали жительнице Тулы Наталии Купрюхиной. В сентябре 2020 года храм выставили на торги из-за банкротства Купрюхиной.

«Открытые медиа» связались с автором объявления, который представился Андреем. По его словам, внутри церкви сохранились фрески, решетки и элементы церковного убранства. Андрей добавил, что решил разместить объявление, потому что ему «стало жалко» здание церкви и он не может выкупить его сам. «Вся проблема в крыше. Если в этом году ее никто не починит, то она просто рухнет внутрь, и все», — сказал Андрей.