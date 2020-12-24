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Жизнь планеты

Храм XIX века в Тульской области продали на Avito

National Geographic Россия
24 декабря 2020
Здание Церкви Дмитрия Солунского в селе Завалово Одоевского района находится в аварийном состоянии.

Павел Осипов из Москвы приобрел православный храм Димитрия Солунского в селе Завалово Тульской области. Покупка обошлась в 186,3 тысячи рублей, сообщается на сайте федерального реестра сведений о банкротстве. Это почти в 2,5 раза меньше, чем за храм просили изначально, выставив его на Avito.

Как следует из данных единого реестра недвижимости, церковь и земельный участок, на котором она находится, принадлежали жительнице Тулы Наталии Купрюхиной. В сентябре 2020 года храм выставили на торги из-за банкротства Купрюхиной.

«Открытые медиа» связались с автором объявления, который представился Андреем. По его словам, внутри церкви сохранились фрески, решетки и элементы церковного убранства. Андрей добавил, что решил разместить объявление, потому что ему «стало жалко» здание церкви и он не может выкупить его сам. «Вся проблема в крыше. Если в этом году ее никто не починит, то она просто рухнет внутрь, и все», — сказал Андрей.

Председатель информационного отдела Белёвской епархии священник Андрей Бухтояров сообщил, что епархия проверяет законность проведенной сделки.

«Епархия совместно с региональным комитетом по охране памятников занимается этим вопросом. Мы ждем ответа от министерства культуры Тульской области о статусе здания и о законности такой его передачи от собственника к собственнику», — отметил церковнослужитель.

Каменный храм в Завалово построили на средства прихожан в период с 1836 по 1843 года взамен обветшалого деревянного храма в честь того же Димитрия Солунского. Храм был закрыт в 1930 году и с тех пор не функционировал.

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