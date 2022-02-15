«Хранилище Судного дня» пополнилось новыми образцами

В этом году его откроют трижды.

На этой неделе хранилище семян на арктическом острове Шпицберген получает новые образцы из генных банков Африки, Европы, Ближнего Востока и Океании. Объект, получивший пафосное название «Хранилище Судного дня», открывается лишь несколько раз в год для внесения и выборки семян. 18 февраля хранилище снова опечатают.

Хранилище было создано в 2008 году под эгидой ООН. Если на планете в будущем произойдет масштабная катастрофа, с помощью сохранившихся запасов человечество сможет восстановить сельское хозяйство.

На Шпицбергене открылось второе "Хранилище Судного дня" читать

Местом для «Хранилища Судного дня» выбран один из островов архипелага Шпицберген, лежащий на расстоянии 1300 км от Северного полюса. Огромный бункер состоит из трех помещений, где поддерживается температура -18ºC. Его общая вместимость - 4,5 млн образцов семян. Под «образцом» подразумевается герметичный алюминиевый контейнер, в котором содержится 500 семян.

В первую годовщину работы хранилища общее число образцов составило 400 000, а к настоящему времени здесь находится более 1,1 миллиона образцов семян 5400 различных видов растений, в том числе 150 000 сортов пшеницы и риса и более 80 000 сортов ячменя.

"Хранилище Судного дня" едва не затопило читать

Образцы, прибывшие на Шпицберген на этой неделе, родом из Судана, Уганды, Новой Зеландии, Германии и Ливана. Ливанская группа представляет Международный центр сельскохозяйственных исследований в засушливых регионах (ICARDA). Ранее эта организация базировалась в сирийском Алеппо, но была вынуждена переехать из-за военных действий в стране.

Некоторые образцы из ее коллекций были потеряны, и ICARDA в 2015 году была сама вынуждена обратиться в «Хранилище Судного дня» для их восстановления. Теперь организация возвращает около 8000 образцов семян в хранилище.

«Тот факт, что коллекция семян, уничтоженная в Сирии во время гражданской войны, систематически восстанавливается, показывает, что хранилище функционирует как страховка для текущих и будущих поставок продовольствия и для местной продовольственной безопасности», – Энн Беате Твиннерейм, министр международного развития Норвегии.

В 2020 году хранилище получило семена от народа чероки, чтобы сохранить ботанические дубликаты на случай, если непредсказуемая погода в Оклахоме уничтожит местные посевы.

В этом году хранилище снова откроется для приема семян и инвентаризации дважды — один раз с 6 по 10 июня и снова с 24 по 27 октября, сообщается на сайте хранилища.

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