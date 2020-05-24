Идем за синей птицей: орнитология с фотоаппаратом

Алексей Ежов, орнитолог из Мурманского морского биологического института с досадой рассказывает, как его норвежские коллеги пытались приучить мурманцев наблюдать за птицами. Мы сидим в темной рыбацкой избушке на острове Кишкин у выхода из Чупинской губы Кандалакшского залива Белого моря. Я, как и Алексей, здесь по приглашению супругов Василия Ефимова и Юлии Супруненко, создателей туристического проекта «Полярный дельфин». В свободное от приема туристов время они составляют атлас-определитель «Птицы Северо-Карельского побережья Белого моря», а заодно разрабатывают туристические маршруты для бердвотчеров. Рассказанная Алексеем история их расстраивает, но не сильно: они и сами делают ставку не на местных, а на туристов издалека. Ведь настоящего бердера, как еще называют бердвотчеров, в погоне за невиданной ранее птицей никакие расстояния не смутят.

От острова Кишкин до острова Ямдена в индонезийском архипелаге Танимбар — больше десяти тысяч километров. Никто из нас там ни разу не был. От Испании, где поселился отставной британский офицер Том Галлик, до Ямдены и того дальше, но 81-летний Галлик не побоялся расстояния — на кону был мировой рекорд. В той поездке Галлику удалось увидеть фруктового голубя Уоллеса (Ptilinopus wallacii) — птицу, которая стала девятитысячным пунктом в его бердвотчерском «послужном списке». Чтобы понимать масштабы этого события, надо знать, что науке сегодня известно 10 580 видов птиц. То есть, Галлик видел почти всех. Впрочем, это было в 2012 году, и с тех пор завязавший с активным бердвотчингом Галлик спустился в мировом рейтинге на третье место.

Многие из птиц в «послужном списке» Галлика были неизвестны науке в 1789 году, когда в Англии издали труд викария и краеведа-любителя Гилберта Уайта «Естественная история и древности Селборна». Книга состояла из двух томов. Первый, в который вошли письма друзьям-натуралистам и фенологические наблюдения, к середине XIX столетия неожиданно стал бестселлером. Благодаря «Естественной истории» Уайта англичане поняли, что наблюдать за природой, и в особенности за птицами, может быть по-настоящему интересно. Викторианцы в массе своей от природы были оторваны, а потому испытывали к ней интерес. Линн Барбер, автор книги «Расцвет естественной истории, 1820–1870 гг.», пишет, что наблюдение за птицами удовлетворяло сразу множеству запросов среднего британца XIX столетия. Джентльменам это хобби давало повод выбраться на природу и пострелять, дамам — сюжеты для акварелей или вышивки; и те, и другие ценили долгие прогулки, только что объявленные полезными для здоровья. Не менее важно и то, что XIX век принес свободу передвижения — благодаря развитию железнодорожной сети путешествия стали занимать меньше времени и стоить дешевле, чем когда бы то ни было. К сожалению, России это коснулось в меньшей степени — да и сейчас в этом смысле у нас мало что изменилось.

— Я был в России лишь однажды, по работе, — говорит Джон Хорнбакл, главный на сегодня бердвотчер мира, на счету которого 9435 видов птиц. — Обычно я совмещал командировки с вылазками за птицами, но, приехав в Москву, понял, что вряд ли мне удастся увидеть что-то новое неподалеку от мегаполиса. Это не значит, что Россия мне неинтересна: я мечтаю побывать на вашем Дальнем Востоке, потому что очень хочу увидеть дикушу. К сожалению, это слишком дорого, разве что мне удастся совместить эту вылазку с поездкой в Китай. К тому же, как ни удивительно, я не знаю ни одного русского бердера!