Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Жизнь планеты

Игрушечный крокодил напугал посетителей валлийского зоопарка

National Geographic Россия
12 января 2022
001.jpg
Фото: Folly Farm Adventure Park & Zoo
Он каким-то образом оказался в вольере с мангустами.

Сотрудники валлийского зоопарка заявили, что «загадочное существо», замеченное плавающим в вольере с полосатыми мангустами, было найдено смотрителями и идентифицировано как игрушечный крокодил.

Парк приключений и зоопарк Фолли-Фарм в Килгетти ранее сообщил в Facebook, что о «загадочном существе» на выходных сотрудникам рассказал один из посетителей. 

Работников зоопарка послали поймать неизвестного захватчика вольера, и они «вздохнули с облегчением», когда идентифицировали животное как игрушечного крокодила, которого, по-видимому, уронил посетитель зоопарка.

«Это заставило нас всех посмеяться в это серое утро понедельника», — говорится в сообщении зоопарка.

Ранее подобный инцидент произошел в Айове. Жителей города Де-Мойн напугал полутораметровый аллигатор. Вызванные на место сотрудники Службы по спасению диких животных обнаружили, что это реалистично выполненная игрушка.

рекомендации
Карта, Россия

Открой свою Россию: какое направление признали «Маршрутом ярких впечатлений»

Древний храм

Маршрут построен: музейные истории за границами столиц

Снег, снежинка, холод

10 мест России для лучшего зимнего отдыха

Новогодняя елка, рождественская елка, Рождество, Новый год, ель

Разделяй и празднуй: насколько экологичны ваши праздничные привычки?