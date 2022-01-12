Игрушечный крокодил напугал посетителей валлийского зоопарка

Сотрудники валлийского зоопарка заявили, что «загадочное существо», замеченное плавающим в вольере с полосатыми мангустами, было найдено смотрителями и идентифицировано как игрушечный крокодил.

Парк приключений и зоопарк Фолли-Фарм в Килгетти ранее сообщил в Facebook, что о «загадочном существе» на выходных сотрудникам рассказал один из посетителей.

Работников зоопарка послали поймать неизвестного захватчика вольера, и они «вздохнули с облегчением», когда идентифицировали животное как игрушечного крокодила, которого, по-видимому, уронил посетитель зоопарка.