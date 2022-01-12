Игрушечный крокодил напугал посетителей валлийского зоопарка

Сотрудники валлийского зоопарка заявили, что «загадочное существо», замеченное плавающим в вольере с полосатыми мангустами, было найдено смотрителями и идентифицировано как игрушечный крокодил.
Парк приключений и зоопарк Фолли-Фарм в Килгетти ранее сообщил в Facebook, что о «загадочном существе» на выходных сотрудникам рассказал один из посетителей.
Работников зоопарка послали поймать неизвестного захватчика вольера, и они «вздохнули с облегчением», когда идентифицировали животное как игрушечного крокодила, которого, по-видимому, уронил посетитель зоопарка.
«Это заставило нас всех посмеяться в это серое утро понедельника», — говорится в сообщении зоопарка.
Ранее подобный инцидент произошел в Айове. Жителей города Де-Мойн напугал полутораметровый аллигатор. Вызванные на место сотрудники Службы по спасению диких животных обнаружили, что это реалистично выполненная игрушка.