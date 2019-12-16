«Бездушная» музыка: искусственный интеллект допишет десятую симфонию Бетховена

Людвиг ван Бетховен начал делать наброски Десятой симфонии еще до завершения Девятой. Как и большинство черновиков композитора, эти наброски содержались в нескольких рабочих тетрадях. На сегодняшний день обнаружено более 50 черновиков, однако все они крайне фрагментарны: ни один из них не содержит более 30 тактов непрерывной музыки.

В 80-х годах прошлого века английский композитор Барри Купер предпринял попытку завершить симфонию, но его работа подверглась значительной критике со стороны музыковедов. Новую попытку восстановить симфонию предприняла команда музыковедов и программистов. Они используют методы машинного обучения и программы, которые уже проанализировали все имеющееся наследие композитора. Исходя из выявленных алгоритмов, искусственный интеллект создаст продолжение партитуры.

Окончательный результат проекта будет исполнен оркестром 28 апреля 2020 года в городе Бонн (Германия) — месте рождения великого композитора. Это станет одним из главных торжеств, посвященных 250-летию со дня рождения Бетховена.