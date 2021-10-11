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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
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Жизнь планеты

ИИ воссоздал обнаженную натуру, скрытую за одним из шедевров Пабло Пикассо

National Geographic Россия
11 октября 2021
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Фото: University College London
Ученые узнали, что скрыто за картиной «Завтрак слепого».

Команда из Университетского колледжа Лондона использовала искусственный интеллект, чтобы воссоздать картину Пабло Пикассо, поверх которой художник написал знаменитый «Завтрак слепого» — одну из своих ранних работ, созданную в 1903 году.

Оригинальная картина с обнаженной натурой была обнаружена с помощью рентгеновского флуоресцентного сканирования в 2010 году.

«Я надеюсь, что Пикассо будет счастлив, узнав, что сокровище, которое он спрятал для будущих поколений, наконец раскрыто спустя 48 лет после его смерти и 118 лет после того, как картина была спрятана. Я также надеюсь, что женщина на портрете будет счастлива, узнав, что ее не стерли из истории, и что ее красота наконец-то раскрылась», — Джордж Канн, физик Университетского колледжа Лондона и эксперт по искусственному интеллекту.

В то время, когда Пикассо писал «Завтрак слепого» он был беден, а материалы для художников были дорогими, поэтому живописцу приходилось закрашивать предыдущие работы, полагают эксперты.

Чтобы воссоздать скрытое полотно, Канн и эксперт по машинному обучению Энтони Бурачед впервые использовали рентгеновское и инфракрасное сканирование. Затем команда применила цифровую обработку изображений, чтобы отделить нижележащие и перекрывающие слои друг от друга. На следующем этапе исследователи обучили нейронную сеть искусственного интеллекта на основании коллекции работ Пикассо, чтобы она могла освоить особенности техники испанского художника.

Наконец, исследователи объединили сканирование и стилизованную картину ИИ, создав «карту высот» художественного произведения, которое использовалось для 3D-печати реплики прямо на холст и придало готовой текстуре детали.

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Скрытое изображение было впервые обнаружено с помощью рентгеновского флуоресцентного сканирования в 2010 году
Фото: University College London
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«Завтрак слепого»
Фото: Wikimedia Commons

Эксперты отметили, что получившаяся работа похожа на рисунок Винсента Ван Гога 1882 года «Печаль». Она с 13 октября будет выставлена на всеобщее обозрение в онлайн-галерее MORF.

«Я полагаю, что Пикассо активно приветствовал бы такую криминалистику, поскольку он сам говорил: «Я просто рисую образы, которые у меня возникают, а другие люди должны найти в них скрытый смысл», — отметил Бурашед.

Картина «Завтрак слепого», под которой была найдена обнаженная натура, относится к так называемому «голубому» периоду в творческой карьере Пикассо. Он длился с 1901 по 1905 годы и характеризовался преобладанием оттенков голубого и зелено-голубого цвета с редким добавлением теплых тонов. В творениях «голубого периода» чаще всего изображены бедняки, нищие, одинокие и обездоленные люди.

«Завтрак слепого» хранится в «Метрополитен-музее» в «Нью-Йорке».

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