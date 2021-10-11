ИИ воссоздал обнаженную натуру, скрытую за одним из шедевров Пабло Пикассо

Команда из Университетского колледжа Лондона использовала искусственный интеллект, чтобы воссоздать картину Пабло Пикассо, поверх которой художник написал знаменитый «Завтрак слепого» — одну из своих ранних работ, созданную в 1903 году.
Оригинальная картина с обнаженной натурой была обнаружена с помощью рентгеновского флуоресцентного сканирования в 2010 году.
В то время, когда Пикассо писал «Завтрак слепого» он был беден, а материалы для художников были дорогими, поэтому живописцу приходилось закрашивать предыдущие работы, полагают эксперты.
Чтобы воссоздать скрытое полотно, Канн и эксперт по машинному обучению Энтони Бурачед впервые использовали рентгеновское и инфракрасное сканирование. Затем команда применила цифровую обработку изображений, чтобы отделить нижележащие и перекрывающие слои друг от друга. На следующем этапе исследователи обучили нейронную сеть искусственного интеллекта на основании коллекции работ Пикассо, чтобы она могла освоить особенности техники испанского художника.
Наконец, исследователи объединили сканирование и стилизованную картину ИИ, создав «карту высот» художественного произведения, которое использовалось для 3D-печати реплики прямо на холст и придало готовой текстуре детали.
Эксперты отметили, что получившаяся работа похожа на рисунок Винсента Ван Гога 1882 года «Печаль». Она с 13 октября будет выставлена на всеобщее обозрение в онлайн-галерее MORF.
«Я полагаю, что Пикассо активно приветствовал бы такую криминалистику, поскольку он сам говорил: «Я просто рисую образы, которые у меня возникают, а другие люди должны найти в них скрытый смысл», — отметил Бурашед.
Картина «Завтрак слепого», под которой была найдена обнаженная натура, относится к так называемому «голубому» периоду в творческой карьере Пикассо. Он длился с 1901 по 1905 годы и характеризовался преобладанием оттенков голубого и зелено-голубого цвета с редким добавлением теплых тонов. В творениях «голубого периода» чаще всего изображены бедняки, нищие, одинокие и обездоленные люди.
«Завтрак слепого» хранится в «Метрополитен-музее» в «Нью-Йорке».