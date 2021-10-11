ИИ воссоздал обнаженную натуру, скрытую за одним из шедевров Пабло Пикассо

В то время, когда Пикассо писал «Завтрак слепого» он был беден, а материалы для художников были дорогими, поэтому живописцу приходилось закрашивать предыдущие работы, полагают эксперты.

Чтобы воссоздать скрытое полотно, Канн и эксперт по машинному обучению Энтони Бурачед впервые использовали рентгеновское и инфракрасное сканирование. Затем команда применила цифровую обработку изображений, чтобы отделить нижележащие и перекрывающие слои друг от друга. На следующем этапе исследователи обучили нейронную сеть искусственного интеллекта на основании коллекции работ Пикассо, чтобы она могла освоить особенности техники испанского художника.

Наконец, исследователи объединили сканирование и стилизованную картину ИИ, создав «карту высот» художественного произведения, которое использовалось для 3D-печати реплики прямо на холст и придало готовой текстуре детали.