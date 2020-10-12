III ежегодная конференция «Промышленная экология: курс на безопасность» пройдет в Москве 14 октября

Сегодняшняя экологическая повестка в мире и в России насыщенна как никогда. В рамках конференции будут обсуждаться самые острые вопросы в сфере промышленной экологии, перспективы внедрения экологически ориентированных моделей в экономику. Будет представлен взгляд государства, бизнеса и общественных институтов на текущие проблемы. Участники получат возможность поддержать конструктивный диалог по вопросам экологической безопасности промышленного производства в России.

Ключевые темы конференции:

устойчивое развитие промышленной России: финансовая поддержка экологических проектов;

совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере ESG проектов;

этапы реализации национального проекта «Экология»: состояние и проблемы;

новые инструменты финансовой поддержки ESG-проектов;

тенденции регулирования следа в ЕС – какие последствия ждут российских экспортеров?

анализ текущего состояния инвестиционных проектов по энергоэффективности и экологической безопасности;

мировые практики и успешный опыт организации проектов по снижению воздействия отходов производства на окружающую среду;

ключевые задачи по выстраиванию комплексной системы обращения с отходами I – II классов опасности.

Программу и подробную информацию о конференции можно узнать на официальном сайте и по телефону +7 (495) 956-34-58.