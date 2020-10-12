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Жизнь планеты

III ежегодная конференция «Промышленная экология: курс на безопасность» пройдет в Москве 14 октября

12 октября 2020
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Мероприятие состоится в отеле Lotte Hotel Moscow на Новинском бульваре

Сегодняшняя экологическая повестка в мире и в России насыщенна как никогда. В рамках конференции будут обсуждаться самые острые вопросы в сфере промышленной экологии, перспективы внедрения экологически ориентированных моделей в экономику. Будет представлен взгляд государства, бизнеса и общественных институтов на текущие проблемы. Участники получат возможность поддержать конструктивный диалог по вопросам экологической безопасности промышленного производства в России.

Ключевые темы конференции:

  • устойчивое развитие промышленной России: финансовая поддержка экологических проектов;
  • совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере ESG проектов;
  • этапы реализации национального проекта «Экология»: состояние и проблемы;
  • новые инструменты финансовой поддержки ESG-проектов;
  • тенденции регулирования следа в ЕС – какие последствия ждут российских экспортеров?
  • анализ текущего состояния инвестиционных проектов по энергоэффективности и экологической безопасности;
  • мировые практики и успешный опыт организации проектов по снижению воздействия отходов производства на окружающую среду;
  • ключевые задачи по выстраиванию комплексной системы обращения с отходами I – II классов опасности.

Программу и подробную информацию о конференции можно узнать на официальном сайте и по телефону +7 (495) 956-34-58.

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