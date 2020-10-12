Жизнь планеты
III ежегодная конференция «Промышленная экология: курс на безопасность» пройдет в Москве 14 октября
Мероприятие состоится в отеле Lotte Hotel Moscow на Новинском бульваре
Сегодняшняя экологическая повестка в мире и в России насыщенна как никогда. В рамках конференции будут обсуждаться самые острые вопросы в сфере промышленной экологии, перспективы внедрения экологически ориентированных моделей в экономику. Будет представлен взгляд государства, бизнеса и общественных институтов на текущие проблемы. Участники получат возможность поддержать конструктивный диалог по вопросам экологической безопасности промышленного производства в России.
Ключевые темы конференции:
- устойчивое развитие промышленной России: финансовая поддержка экологических проектов;
- совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере ESG проектов;
- этапы реализации национального проекта «Экология»: состояние и проблемы;
- новые инструменты финансовой поддержки ESG-проектов;
- тенденции регулирования следа в ЕС – какие последствия ждут российских экспортеров?
- анализ текущего состояния инвестиционных проектов по энергоэффективности и экологической безопасности;
- мировые практики и успешный опыт организации проектов по снижению воздействия отходов производства на окружающую среду;
- ключевые задачи по выстраиванию комплексной системы обращения с отходами I – II классов опасности.
Программу и подробную информацию о конференции можно узнать на официальном сайте и по телефону +7 (495) 956-34-58.