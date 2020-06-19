Индиец посадил 60 000 пчел себе на лицо: фото

«Изначально это было не так просто, но я никогда не чувствовал себя неловко, на самом деле, я чувствовал себя потрясающе. Когда они на моем лице, у меня никогда не бывает проблем. Я даже все вижу, могу ходить или пританцовывать. С самого первого опыта я привязался к пчелам. Еще до того, как я узнал, что укусы пчел опасны, у меня сложилась особая связь с ними», — говорит пчеловод.

В настоящее время молодой человек учится в магистратуре в колледже в Бангалоре и специализируется именно на пчеловодстве. Он мечтает получить докторскую степень в этой области, чтобы защитить пчел и узнать больше о них, и их выведении.

«Пчелы являются ключевыми насекомыми в экосистеме, мы обязаны их защищать. Без пчел Земля не могла бы выдержать нас всех», — уверен Nature M.S.