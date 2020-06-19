Индиец посадил 60 000 пчел себе на лицо: фото

24-летний пчеловод, известный как Nature M.S., считает пчел своими «лучшими друзьями» и говорит, что они не видят в нем угрозы. Молодой человек научился сажать на свое лицо пчел с семи лет, поражая этим умением своих друзей.
Его достижение входит в Книгу рекордов Гиннеса уже долгое время. Голова Nature M.S была полностью покрыта пчелами в течение четырех часов, десяти минут и пяти секунд.
Индийца не беспокоит риск укусов на губах или веках. Он утверждает, что, когда его кусают пчелы, в этом виноват он сам, а не насекомые.
Nature M.S. рассказал, что впервые оказался в близком контакте с пчелами, когда познакомился с пчеломаткой.
Indian man lets 60,000 bees cover his FACE and says the insects are 'like his best friends' https://t.co/CTLbrOCC0k— Daily Mail Online (@MailOnline) June 19, 2020
«Вскоре толпа гудящих насекомых собралась вокруг, и они покрывали мою руку в течение 15 минут. Они были на моей руке в поисках королевы и для ее защиты. На следующий день я попробовал подобный трюк с королевой на голове, и через несколько мгновений вся моя голова и лицо покрылись пчелами», — рассказывает Nature M.S.
«Изначально это было не так просто, но я никогда не чувствовал себя неловко, на самом деле, я чувствовал себя потрясающе. Когда они на моем лице, у меня никогда не бывает проблем. Я даже все вижу, могу ходить или пританцовывать. С самого первого опыта я привязался к пчелам. Еще до того, как я узнал, что укусы пчел опасны, у меня сложилась особая связь с ними», — говорит пчеловод.
В настоящее время молодой человек учится в магистратуре в колледже в Бангалоре и специализируется именно на пчеловодстве. Он мечтает получить докторскую степень в этой области, чтобы защитить пчел и узнать больше о них, и их выведении.
«Пчелы являются ключевыми насекомыми в экосистеме, мы обязаны их защищать. Без пчел Земля не могла бы выдержать нас всех», — уверен Nature M.S.