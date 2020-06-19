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Жизнь планеты

Индиец посадил 60 000 пчел себе на лицо: фото

National Geographic Россия
19 июня 2020
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Он говорит, что эти насекомые — его лучшие друзья.

24-летний пчеловод, известный как Nature M.S., считает пчел своими «лучшими друзьями» и говорит, что они не видят в нем угрозы. Молодой человек научился сажать на свое лицо пчел с семи лет, поражая этим умением своих друзей. 

Его достижение входит в Книгу рекордов Гиннеса уже долгое время. Голова Nature M.S была полностью покрыта пчелами в течение четырех часов, десяти минут и пяти секунд. 

Индийца не беспокоит риск укусов на губах или веках. Он утверждает, что, когда его кусают пчелы, в этом виноват он сам, а не насекомые.

Nature M.S. рассказал, что впервые оказался в близком контакте с пчелами, когда познакомился с пчеломаткой.

«Вскоре толпа гудящих насекомых собралась вокруг, и они покрывали мою руку в течение 15 минут. Они были на моей руке в поисках королевы и для ее защиты. На следующий день я попробовал подобный трюк с королевой на голове, и через несколько мгновений вся моя голова и лицо покрылись пчелами», — рассказывает Nature M.S.

«Мой отец всегда советовал мне быть спокойным с пчелами и относиться к ним как к друзьям. Он также попросил меня сделать глубокий вдох, никогда не терять терпение и не поддаваться страху», — Nature M.S.

«Изначально это было не так просто, но я никогда не чувствовал себя неловко, на самом деле, я чувствовал себя потрясающе. Когда они на моем лице, у меня никогда не бывает проблем. Я даже все вижу, могу ходить или пританцовывать. С самого первого опыта я привязался к пчелам. Еще до того, как я узнал, что укусы пчел опасны, у меня сложилась особая связь с ними», — говорит пчеловод.

В настоящее время молодой человек учится в магистратуре в колледже в Бангалоре и специализируется именно на пчеловодстве. Он мечтает получить докторскую степень в этой области, чтобы защитить пчел и узнать больше о них, и их выведении. 

«Пчелы являются ключевыми насекомыми в экосистеме, мы обязаны их защищать. Без пчел Земля не могла бы выдержать нас всех», — уверен Nature M.S.

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