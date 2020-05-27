Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Жизнь планеты

Индийский монах провел жутковатый ритуал, чтобы победить пандемию коронавируса: видео

Михаил Сысоев
27 мая 2020
Не повторяйте это дома.

Шриниваса Сиддхар, священник из индийского штата Тамилнад, 22 мая провел религиозный обряд, чтобы покончить с пандемией COVID-19. Мужчина, вероятно с помощью своих коллег, погрузил себя по шею в жидкую грязь и окружил по периметру огнем. Действо, произошедшее в храме Pratyangra Devi в городе Тутукуди, было запечатлено на камеру.

Как сообщает Daily Mail, ритуал продолжался 8 часов, и все это время Сиддхар был окружен огнем и дымом. Действие сопровождалось молитвенными песнопениями. 

Этот ритуал, как пишет Daily Mail, называется «Дава Пуджа». Пуджу совершают индуисты и буддисты, чтобы помолиться одному или нескольким божествам и засвидетельствовать им свое почтение или духовно отпраздновать какое-либо событие.

По официальным данным, в Индии насчитывается свыше 150 тысяч зараженных коронавирусной инфекцией и зафиксировано 4 406 летальных исходов. 

Помимо этого, на страну нахлынули полчища саранчи

рекомендации
Instagram

У нас очень красивый Инстаграм – подписывайтесь!

Пластиковые бутылки

Plastic Odyssey: уникальный проект французских моряков

Планета Земля

Всероссийское голосование #ЯБерегуПланету