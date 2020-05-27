Индийский монах провел жутковатый ритуал, чтобы победить пандемию коронавируса: видео

Как сообщает Daily Mail, ритуал продолжался 8 часов, и все это время Сиддхар был окружен огнем и дымом. Действие сопровождалось молитвенными песнопениями.

Этот ритуал, как пишет Daily Mail, называется «Дава Пуджа». Пуджу совершают индуисты и буддисты, чтобы помолиться одному или нескольким божествам и засвидетельствовать им свое почтение или духовно отпраздновать какое-либо событие.

По официальным данным, в Индии насчитывается свыше 150 тысяч зараженных коронавирусной инфекцией и зафиксировано 4 406 летальных исходов.

Помимо этого, на страну нахлынули полчища саранчи.