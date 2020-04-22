«Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum»: грядущая выставка в Манеже

Не знаем как вы, а мы с нетерпением ждем момента, когда коронавирус отступит и вновь откроются наши любимые кафе, библиотеки, музеи и арт-площадки. А еще мы точно знаем, куда стоит идти в таком случае в первую очередь в Петербурге — в «Манеж». Первой экспозицией, которую представят в выставочном пространстве Манежа после возобновления его работы, будет выставка «Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum».



Созданная в сотрудничестве с агентством Magnum Photos совместно с куратором и историком фотографии Ниной Гомиашвили, экспозиция покажет портрет СССР / России с 1947 по 2019 годы в работах легендарных документальных фотографов (Анри Картье-Брессона, Роберта Капы, Евы Арнольд, Томаса Дворжака и других).



Манеж выступил с инициативой собрать абсолютно новый культурологический проект из архивов Magnum Photos и Фонда Анри Картье-Брессона, посвященный России. На экспозиции будут представлены более 250 работ, часть из которых будет показана публике впервые.

Выставочное пространство будет разделено на десять зон, по десятилетиям. На первом этаже Манежа можно будет увидеть фотографии эпохи СССР с 1947 года до конца 1980-х, а второй станет визуальным рассказом про новую Россию с 1990 года до наших дней. Каждая фотография на выставке — это особенный момент, запечатленный во времени. Это иной взгляд на страну: взгляд любопытного, местами ироничного стороннего наблюдателя.

Частью выставки также станет библиотека со свободным доступом к книгам, посвященным путешествиям фотографов Magnum по России, и к фотоальбомам фотографов-участников. Партнер библиотеки — книжный магазин «Подписные издания».

В рамках выставки «Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum» в Манеже запланированы встречи с фотографами Томасом Дворжаком, Георгием Пинхасовым, Бруно Барби, Стюартом Франклином и другими. Партнер дополнительной программы — Французский институт в России. Образовательную программу к выставке дополнят показы документальных фильмов о работе агентства в специально созданном кинотеатре на втором этаже.