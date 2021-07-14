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National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Жизнь планеты

Искусство под землей: как Омск стал центром притяжения современных художников

Алина Резник
14 июля 2021
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Фото: Дарья Никитина
В июне в Омске открылась необычная выставка «Прибытие поезда. Станция Омск», посвященная 125-летию Транссибирской магистрали. Она предлагает современный взгляд на то, как железная дорога меняла облик города на протяжении более ста лет, и каких героев привозила в культурную столицу Сибири.

Это уже третья экспозиция «Проекта М. Перезапуск омской подземки» музея имени М. А. Врубеля. Первая была посвящена садоводам, вторая птицам, нынешняя затрагивает более «серьезную» индустриальную тему. Воплотить масштабную задумку в жизнь удалось благодаря грантовой поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина. Осенью прошлого года «Проект М. Перезапуск омской подземки» победил в конкурсе проектов инициативы «Музей. Сила места».

Почему это нужно увидеть?

Во-первых, необычна сама локация выставки – ей стал тот самый переход в центре города, который должен был вести в омскую подземку. Планы по строительству метро так и не были реализованы, зато переход превратился в настоящее арт-пространство, привлекающее жителей и гостей города. Во-вторых, стоит отметить и сам формат выставки – она создавалась художниками буквально с нуля, творческой мастерской для них стал сам метропереход, а холстами – его стены. За увлекательным процессом рождения шедевров омичи могли наблюдать вживую.

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Дарья Никитина

Символизм, футуризм и жители города

Всего над выставкой работали десять художников и граффитистов. Среди них мастера не только из Омска, но и из других городов России: Антония Лев (Москва), Рома Кримос (Москва), Марат Абишев (Омск), Максим Реванш (Екатеринбург), Юлия Антонова (Екатеринбург), Наташа Денисова (Москва), Янина Болдырева (Новосибирск), Дима Трайп (Омск), Алена Шапарь (Омск) и Slava (Омск). Каждый из них находил свой источник вдохновения в индустриальном облике Омска и рассказывал уникальную историю на языке современного искусства.

Новосибирская художница Янина Болдырева представила роспись «Поворотный момент», вдохновившись снимками Леона Буланже, который фотографировал строительство железной дороги в Омске в конце XIX века. Масштабность строительства – многоярусные леса, пилоны мостов, дамбы – нашли свое символическое отражение в созданной художницей работе.

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Дарья Никитина

Не могли авторы проекта обойти стороной и личность художника-футуриста Давида Бурлюка, путешествовавшего в 1918-1920 годах по городам Сибири и Дальнего Востока. Именно Транссибирская магистраль привела Бурлюка в Омск, где в 1919 году произошло его знакомство с поэтом Антоном Сорокиным – одной из ведущих фигур в литературной жизни Сибири. Вдохновившись личностью и творчеством Давида Бурлюка, художница Наталья Денисова воплотила в жизнь масштабное полотно «Преемственность», ставшем частью выставочного пространства.

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Дарья Никитина

Ключевую роль в экспозиции, безусловно, играют образы, символизм и оригинальность. Так, например, на своем эксцентричном граффити художники Алена Шапарь и Дима Трайп изобразили проводника в виде трехглазого леопарда, объяснив такую интерпретацию тем, что проводник должен видеть и слышать все, что происходит в поезде.

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Фото: Дарья Никитина
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Фото: Дарья Никитина
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Фото: Дарья Никитина
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Фото: Дарья Никитина

Одной из самых ярких работ выставки стала инсталляция «Куда мы катимся?». Большой зеркальный диско-шар, пронизанный мчащимся поездом, символизирует спонтанность жизни и «отражает» жителей города, которые и формируют его облик. А поезд – это как всегда путь, движение из прошлого в будущее, которое определяет смотрящий в зеркало шара.

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Дарья Никитина

Также на выставке можно увидеть карту Омска, разработанную еще в 1829 году российским инженером и архитектором Вильямом Гесте, и инсталляцию, посвященную трамваям. Здесь же представлен необычный взгляд на статуи богинь на здании Омского государственного университета путей сообщения и скульптуру на вершине Омского театра драмы. Кстати, любопытно, что на потолке перехода расположились рельсы и шпалы в натуральную величину – таким образом в разговор со зрителем вовлечено буквально все пространство. При этом «Прибытие поезда. Станция Омск» – не просто визуальная экспозиция. Известный омский диджей Андрей Фокин написал для выставки авторский трек, собранный из маленьких семплов, которые напоминают всевозможные звуки железной дороги.

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Фото: Дарья Никитина
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Фото: Дарья Никитина
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Фото: Дарья Никитина

Выставка продлится до ноября. Посетить ее можно бесплатно в любое время суток, а значит, никаких ограничений – только искусство и креатив.

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