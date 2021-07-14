Искусство под землей: как Омск стал центром притяжения современных художников

Всего над выставкой работали десять художников и граффитистов. Среди них мастера не только из Омска, но и из других городов России: Антония Лев (Москва), Рома Кримос (Москва), Марат Абишев (Омск), Максим Реванш (Екатеринбург), Юлия Антонова (Екатеринбург), Наташа Денисова (Москва), Янина Болдырева (Новосибирск), Дима Трайп (Омск), Алена Шапарь (Омск) и Slava (Омск). Каждый из них находил свой источник вдохновения в индустриальном облике Омска и рассказывал уникальную историю на языке современного искусства.

Новосибирская художница Янина Болдырева представила роспись «Поворотный момент», вдохновившись снимками Леона Буланже, который фотографировал строительство железной дороги в Омске в конце XIX века. Масштабность строительства – многоярусные леса, пилоны мостов, дамбы – нашли свое символическое отражение в созданной художницей работе.