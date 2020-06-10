Исландия признана самой мирной и безопасной страной на планете

Каждый год австралийский аналитический центр под названием «Институт экономики и мира» анализирует политическую ситуацию в 163 странах, чтобы составить «Глобальный индекс миролюбия», который оценивает, насколько мирными и безопасными являются различные регионы мира. В новом рейтинге на вершине списка находится Исландия, которая признана самой мирной страной на планете уже в 11-й раз подряд.

Согласно рейтингу института, который учитывает такие факторы, как функционирование правительства, уровень коррупции, уровень насильственной преступности, число заключенных в тюрьмах, террористические акты, импорт и экспорт оружия и военные расходы, Европа является самым безопасным регионом в мире.

Шесть из десяти самых безопасных стран в мире расположены в Европе — Исландия (№ 1), Австрия (№ 3), Португалия (№ 4), Дания (№ 5), Чехия (№ 7) и Ирландия (№ 10). Остальные страны десятки — Новая Зеландия, Канада, Сингапур и Япония.

В Исландии один из самых низких уровней насильственных преступлений в мире, в стране нет армии, а полиция использует оружие столь редко, что новость о том, что в 2013 году исландская полиция впервые в истории страны застрелила человека, стала международным событием.