Исландия признана самой мирной и безопасной страной на планете
Каждый год австралийский аналитический центр под названием «Институт экономики и мира» анализирует политическую ситуацию в 163 странах, чтобы составить «Глобальный индекс миролюбия», который оценивает, насколько мирными и безопасными являются различные регионы мира. В новом рейтинге на вершине списка находится Исландия, которая признана самой мирной страной на планете уже в 11-й раз подряд.
Согласно рейтингу института, который учитывает такие факторы, как функционирование правительства, уровень коррупции, уровень насильственной преступности, число заключенных в тюрьмах, террористические акты, импорт и экспорт оружия и военные расходы, Европа является самым безопасным регионом в мире.
Шесть из десяти самых безопасных стран в мире расположены в Европе — Исландия (№ 1), Австрия (№ 3), Португалия (№ 4), Дания (№ 5), Чехия (№ 7) и Ирландия (№ 10). Остальные страны десятки — Новая Зеландия, Канада, Сингапур и Япония.
В Исландии один из самых низких уровней насильственных преступлений в мире, в стране нет армии, а полиция использует оружие столь редко, что новость о том, что в 2013 году исландская полиция впервые в истории страны застрелила человека, стала международным событием.
Согласно рейтингу, США занимает 121-е место в мире по уровню безопасности. В докладе относительно Соединенных Штатов упоминается об усилении политической поляризации, наличии ядерного оружия, высоком числе заключенных, экспорте оружия и участии во внешних конфликтах. С другой стороны, в докладе отмечается, что уровень убийств в стране значительно снизился за последнее десятилетие.
Россия заняла 154-е место из 163 стран. Составители доклада отметили, что ее показатели улучшились. На 1,3% увеличился общий показатель страны за год. Страну включили в группу «Россия и Евразия», туда также вошли Украина, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Грузия, Армения, Молдавия и Белоруссия.
В пятерку наименее мирных стран вошли Афганистан, Сирия, Ирак, Южный Судан и Йемен.
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