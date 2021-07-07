Исландия признала успешным эксперимент с четырехдневной рабочей неделей

В течение четырех лет, с 2015 по 2019 год, почти три тысячи исландцев участвовали в двух крупных экспериментах, чтобы выяснить, как укороченная рабочая неделя повлияет на производительность.

По итогам эксперимента было признано, что сокращение 40-часовой рабочей недели до 35 или 36 часов не привело к падению производительности, в то время как благополучие работников существенно улучшилось по ряду показателей, включая снижение стресса и предотвращение выгорания.

С момента проведения испытаний около 86 процентов всей рабочей силы в Исландии перешло на более короткую рабочую неделю, и исследователи, стоящие за экспериментом, надеются, что эти идеи могут быть применены и в других странах.