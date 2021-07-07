Исландия признала успешным эксперимент с четырехдневной рабочей неделей

В течение четырех лет, с 2015 по 2019 год, почти три тысячи исландцев участвовали в двух крупных экспериментах, чтобы выяснить, как укороченная рабочая неделя повлияет на производительность.
По итогам эксперимента было признано, что сокращение 40-часовой рабочей недели до 35 или 36 часов не привело к падению производительности, в то время как благополучие работников существенно улучшилось по ряду показателей, включая снижение стресса и предотвращение выгорания.
С момента проведения испытаний около 86 процентов всей рабочей силы в Исландии перешло на более короткую рабочую неделю, и исследователи, стоящие за экспериментом, надеются, что эти идеи могут быть применены и в других странах.
За четырехлетний период эксперимента был задействован широкий спектр рабочих мест, от больниц до офисов, где трудились более процента всего работающего населения Исландии. Сотрудники при этом получали ту же заработную плату, что и раньше, несмотря на сокращение рабочего времени.
Авторы исследования отмечают, что среди изменений рабочего поведения были зафиксированы более короткие общие собрания и сокращение незначимых задач. Новый график заставил людей творчески подходить к распределению своего рабочего времени, и, хотя некоторые участники испытаний говорили, что поначалу им было трудно адаптироваться, большинство из них вскоре привыкли к новому способу работы.
Участники эксперимента сообщили о меньшем стрессе на работе и лучшем балансе между работой и личной жизнью в целом. В ходе последующих собеседований участники упомянули о преимуществах, в том числе о том, что у них появляется больше времени для выполнения повседневных и домашних обязанностей, больше времени для себя и возможность больше заниматься физическими упражнениями.
Авторы эксперимента отмечают, что подавляющее большинство участников стремилось сохранить новый рабочий график после окончания испытаний.