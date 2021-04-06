Ученые совершили рекордно глубокое погружение к затонувшему кораблю времен Второй мировой

Боевой корабль США «Джонстон» (DD-557) — эсминец типа «Флетчер» длиной 115 метров с целыми орудийными башнями и торпедными стойками — был обнаружен в Филиппинской впадине недалеко от острова Самар на глубине 6456 метров. Корабль затонул 25 октября 1944 года во время сражения в заливе Лейте. Из 327 человек экипажа выжил только 141.

Основная часть затонувшего судна, находящаяся в вертикальном положении, была обнаружена частной морской технологической компанией Caladan Oceanic из Техаса. USS ​​Johnston был изучен с помощью исследовательского глубоководного батискафа Limiting Factor.

Сражение в заливе Лейте длилось с 23 по 26 октября 1944 года и было крупнейшим морским сражением Второй мировой войны. Бой, в котором участвовали военно-морские силы из США, Австралии и Императорской Японии, был последней попыткой японцев выбить врага из центральной части Филиппин и нанести серьезный ущерб их флоту.