Ученые совершили рекордно глубокое погружение к затонувшему кораблю времен Второй мировой
Боевой корабль США «Джонстон» (DD-557) — эсминец типа «Флетчер» длиной 115 метров с целыми орудийными башнями и торпедными стойками — был обнаружен в Филиппинской впадине недалеко от острова Самар на глубине 6456 метров. Корабль затонул 25 октября 1944 года во время сражения в заливе Лейте. Из 327 человек экипажа выжил только 141.
Основная часть затонувшего судна, находящаяся в вертикальном положении, была обнаружена частной морской технологической компанией Caladan Oceanic из Техаса. USS Johnston был изучен с помощью исследовательского глубоководного батискафа Limiting Factor.
Сражение в заливе Лейте длилось с 23 по 26 октября 1944 года и было крупнейшим морским сражением Второй мировой войны. Бой, в котором участвовали военно-морские силы из США, Австралии и Императорской Японии, был последней попыткой японцев выбить врага из центральной части Филиппин и нанести серьезный ущерб их флоту.
Решающее сражение — первое, в котором были организованы атаки камикадзе — закончилось победой союзников, и Императорский флот Японии так и не смог восстановиться после этого поражения.
USS Johnston затонул во время боя у острова Самар, когда шел на выручку эскорт-авианосцу Gambier Bay. Корабль был удостоен награды Presidential Unit Citation (высшая награда для корабля), а его капитан Эрнест Э. Эванс был награжден посмертной Почетной медалью.
Два года назад компания Vulcan Inc., возглавляемая покойным Полом Алленом, нашла доказательства крушения в этом районе, в том числе две разрушенные башни, части гребного винта, мачту, обломки машин и искривленные части корпуса. След в грязи вдоль морского дна предполагал, что основная часть корабля лежала еще глубже, но дистанционно управляемый аппарат (ROV), использованный во время этой экспедиции, не смог пройти дальше.
Limiting Factor, не имеющий ограничения рабочей глубины, смог погрузиться туда, куда не добрался Vulcan ROV. Виктор Весково, командующий ВМС США в отставке и спонсор экспедиции, совершилдва погружения к затонувшему кораблю, каждое из которых длилось восемь часов. Согласно заявлению Caladan Oceanic, эти две миссии «представляют собой самые глубокие погружения на затонувшие корабли в истории».
Экипаж смог обнаружить на корпусе номер 557, подтверждающий принадлежность к USS Johnston. Также были опознаны носовая часть корабля, мостик, артиллерийские и торпедные установки.
Команда также создала карту этого региона и сделала фотографии высокой четкости, не повредив место кораблекрушения. Представители Caladan Oceanic связались с командованием по вопросам наследия и истории ВМС по поводу затонувшего корабля и предоставила данные гидролокатора, изображения и полевые записи.
Виктор Весково — четвертый человек в истории, побывавший на дне Марианской впадины. В последние годы он активно организует и финансирует глубоководные исследования. В прошлом году он помог Ричарду Гэрриоту стать первым человеком на планете, который побывал на земных полюсах, в космосе и на дне Марианской впадины.