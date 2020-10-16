Исторический комплекс «Абрау-Дюрсо» получил награду Traveller's Choice от TripAdvisor

За последнее время Абрау-Дюрсо превратился в крупнейший центр туризма Краснодарского края с развитой инфраструктурой, где есть все для комфортного и разнообразного отдыха — отели, рестораны, парусный и конный клубы, гастрономическая школа и многое другое.

В этом году компания «Абрау-Дюрсо» и одноименный поселок, основанные в 1870 году, празднуют 150-летний юбилей. Во время экскурсий по музейно-историческому комплексу посетители путешествуют по трем эпохам: царскому периоду, советским годам и современности. Наряду с легендарными горными тоннелями и историческими артефактами экспозицию музея дополняет онлайн-трансляция живописной панорамы виноградников Абрау-Дюрсо. Также в историческом здании комплекса находится площадка интерактивного искусства «Галерея света Абрау», на которой представлены иммерсивные аудиовизуальные инсталляции, созданные современными художниками.

Ежегодно Абрау-Дюрсо посещают свыше 250 тысяч человек.