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Исторический комплекс «Абрау-Дюрсо» получил награду Traveller's Choice от TripAdvisor

16 октября 2020
Исторический комплекс Абрау-Дюрсо
Исторический комплекс Абрау-Дюрсо
Каждый год TripAdvisor анализирует отзывы и оценки сотен миллионов путешественников, а также места и объекты, добавленные в список избранных достопримечательностей. И только 10% из них получают награду Travellers’ Choice — «Выбор путешественника». В этом году в их число вошел исторический комплекс Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.

За последнее время Абрау-Дюрсо превратился в крупнейший центр туризма Краснодарского края с развитой инфраструктурой, где есть все для комфортного и разнообразного отдыха — отели, рестораны, парусный и конный клубы, гастрономическая школа и многое другое.

В этом году компания «Абрау-Дюрсо» и одноименный поселок, основанные в 1870 году, празднуют 150-летний юбилей. Во время экскурсий по музейно-историческому комплексу посетители путешествуют по трем эпохам: царскому периоду, советским годам и современности. Наряду с легендарными горными тоннелями и историческими артефактами экспозицию музея дополняет онлайн-трансляция живописной панорамы виноградников Абрау-Дюрсо. Также в историческом здании комплекса находится площадка интерактивного искусства «Галерея света Абрау», на которой представлены иммерсивные аудиовизуальные инсталляции, созданные современными художниками.

Ежегодно Абрау-Дюрсо посещают свыше 250 тысяч человек.

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Виноградники Абрау-Дюрсо

Официальный сайт комплекса «Абрау-Дюрсо»

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