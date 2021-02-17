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Жизнь планеты

Исторический музей оцифровал 1,5 млн экспонатов из своей коллекции

National Geographic Россия
17 февраля 2021
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Государственный Исторический музей
Фото: Wikimedia Commons
Планируется, что до конца 2021 года будут оцифрованы все 5 миллионов экспонатов.

Государственный Исторический музей опубликовал в открытом доступе 1,5 миллиона памятников из своего собрания. Об этом сообщил директор музея Алексей Левыкин.

«Сейчас, если вы зайдете на сайт Государственного исторического музея, вы можете ознакомиться где-то с 1,5 миллиона единиц памятников, которые хранит Исторический музей», — Алексей Левыкин.

В электронном каталоге на сайте музея экспонаты разделены на 16 коллекций: «Археологические памятники», «Дерево и мебель», «Драгоценные металлы», «Древнерусская живопись», «Изобразительные материалы», «Картография», «Книжный фонд», «Рукописи и старопечатные книги», «Нумизматика», «Письменные источники», «Оружие», «Металл», «Керамика и стекло», «Собрание фондов Ленина», «Усадьба Измайлово» и «Ткани и костюм». 

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Экспонат Государственного Исторического музея: глобус из Мастерской Блау в Амстердаме, датированный 1640 годом
Фото: Государственный Исторический музей
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Экспонат Государственного Исторического музея: посмертная маска графа А.В. Суворова
Фото: Государственный Исторический музей
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Экспонат Государственного Исторического музея: бритва императора Александра I
Фото: Государственный Исторический музей

Также доступен поиск, по которому можно найти интересующий экспонат.

Государственный Исторический музей был основан в 1872 году. Это крупнейший национальный исторический музей России. Постоянная экспозиция в здании на Красной площади вмещает только 0,5% от общей коллекции музея. С 1990 года музей 1990 года входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО как часть ансамбля Красной площади.

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