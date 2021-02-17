Исторический музей оцифровал 1,5 млн экспонатов из своей коллекции

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Государственный Исторический музей был основан в 1872 году. Это крупнейший национальный исторический музей России. Постоянная экспозиция в здании на Красной площади вмещает только 0,5% от общей коллекции музея. С 1990 года музей 1990 года входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО как часть ансамбля Красной площади.

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