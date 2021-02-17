Исторический музей оцифровал 1,5 млн экспонатов из своей коллекции
Государственный Исторический музей опубликовал в открытом доступе 1,5 миллиона памятников из своего собрания. Об этом сообщил директор музея Алексей Левыкин.
В электронном каталоге на сайте музея экспонаты разделены на 16 коллекций: «Археологические памятники», «Дерево и мебель», «Драгоценные металлы», «Древнерусская живопись», «Изобразительные материалы», «Картография», «Книжный фонд», «Рукописи и старопечатные книги», «Нумизматика», «Письменные источники», «Оружие», «Металл», «Керамика и стекло», «Собрание фондов Ленина», «Усадьба Измайлово» и «Ткани и костюм».
Также доступен поиск, по которому можно найти интересующий экспонат.
Государственный Исторический музей был основан в 1872 году. Это крупнейший национальный исторический музей России. Постоянная экспозиция в здании на Красной площади вмещает только 0,5% от общей коллекции музея. С 1990 года музей 1990 года входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО как часть ансамбля Красной площади.
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