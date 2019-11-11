Италия первой в мире введет в школьную программу обязательные уроки об изменении климата
Министр образования Италии Лоренцо Фиорамонти сообщил, что во всех государственных школах будет введена программа, посвященная проблеме климатических изменений. Она стартует с сентября-2020 и будет включать в себя 33 часа занятий в год.
В Министерстве отметили, что вопросам изменения климата также будет уделяться внимание при изучении традиционных предметов, таких как география, математика и физика.
Разработкой новой национальной учебной программы займется группа научных экспертов, в том числе директор Центра по устойчивому развитию Колумбийского университета Джеффри Сакс и американский экономический и социальный теоретик Джереми Рифкин.
Фиорамонти – один из главных экоактивистов в новом правительстве Италии. Он публично поддерживал введение в Италии специального налога на пластик.