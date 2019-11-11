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Жизнь планеты

Италия первой в мире введет в школьную программу обязательные уроки об изменении климата

11 ноября 2019
Лоренцо Фиорамонти
Лоренцо Фиорамонти
Фото: Wikimedia Commons
Страна стремится стать лидером в области экологического образования.

Министр образования Италии Лоренцо Фиорамонти сообщил, что во всех государственных школах будет введена программа, посвященная проблеме климатических изменений. Она стартует с сентября-2020 и будет включать в себя 33 часа занятий в год.

«Идея состоит в том, чтобы граждане будущего были готовы к климатической чрезвычайной ситуации», – Винченцо Крамаросса, сотрудник Министерства образования Италии.

В Министерстве отметили, что вопросам изменения климата также будет уделяться внимание при изучении традиционных предметов, таких как география, математика и физика.

Разработкой новой национальной учебной программы займется группа научных экспертов, в том числе директор Центра по устойчивому развитию Колумбийского университета Джеффри Сакс и американский экономический и социальный теоретик Джереми Рифкин.

Фиорамонти – один из главных экоактивистов в новом правительстве Италии. Он публично поддерживал введение в Италии специального налога на пластик.