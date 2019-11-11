Италия первой в мире введет в школьную программу обязательные уроки об изменении климата

В Министерстве отметили, что вопросам изменения климата также будет уделяться внимание при изучении традиционных предметов, таких как география, математика и физика.

Разработкой новой национальной учебной программы займется группа научных экспертов, в том числе директор Центра по устойчивому развитию Колумбийского университета Джеффри Сакс и американский экономический и социальный теоретик Джереми Рифкин.

Фиорамонти – один из главных экоактивистов в новом правительстве Италии. Он публично поддерживал введение в Италии специального налога на пластик.