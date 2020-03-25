Итальянский отшельник рассказал, как перенести самоизоляцию

Бывший учитель физкультуры из Модены Мауро Моранди (Mauro Morandi) более 30 лет живет на острове Буделли в архипелаге Ла-Маддалена в полном одиночестве. Оказался он там случайно: в 1989 году вместе с друзьями Мауро собирался плыть в Полинезию, но катамаран сломался, и 50-летний моряк-любитель был вынужден высадиться на ближайшей суше. Там он познакомился со смотрителем, и оказалось, что тот через два дня уходит на пенсию. Моранди воспринял это как знак и решил занять его место.
Поначалу ему платили зарплату, но потом владеющая островом фирма столкнулась с финансовыми трудностями. Тем не менее, Мауро остался на Буделли и ни разу об этом не пожалел. Ему не скучно: летом он отвечает за прием туристов, а зимой читает книги.
Единственный аспект, который расстраивает отшельника — то, что он зависит от доставки еды с «большой земли»: условия острова не позволяют производить достаточно пищи. У него есть куры, он делает заготовки овощей, но в ограниченном количестве. Здесь слишком сухо для томатов и нет источников пресной воды — Мауро собирает ее во время редких дождей.
Его связь с внешним миром — спутниковый телефон и интернет, он ведет несколько аккаунтов в соцсетях, делясь с подписчиками красотой острова. При этом электричество сюда не проведено — Моранди использует только солнечные батареи. Он также гордится тем, что не загрязняет окружающую среду — даже если у него остается пластиковый мусор, он использует его как деталь в хозяйстве.
Несмотря на изолированность от внешнего мира, Моранди следит за последними новостями и переживает за своих близких, живущих в Италии. Сам он чувствует себя очень хорошо и, по его словам, за 30 лет ни разу даже не кашлянул. Два раза в год он ездит в Модену на медосмотр, но никаких проблем со здоровьем врачи не находят.
Время от времени СМИ пишут о нем, но сейчас, когда весь мир ушел на самоизоляцию, журналисты попросили добровольного отшельника прокомментировать ситуацию.
Он не любит сравнения с Робинзоном Крузо: тот оказался на острове не по своей воле и хотел его покинуть, тогда как итальянец может переехать в любой момент, но не хочет — гармония с природой привлекает его больше, чем общество людей.
По его мнению, расстраиваться из-за самоизоляции не стоит — «это прекрасная возможность бросить себе вызов и познать себя». Правда, он сомневается, что многие люди смогут воспользоваться этим шансом: большинство, по его мнению, «привыкли находиться в зоне комфорта и вести бестолковый образ жизни».
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