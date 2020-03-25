Итальянский отшельник рассказал, как перенести самоизоляцию

Бывший учитель физкультуры из Модены Мауро Моранди (Mauro Morandi) более 30 лет живет на острове Буделли в архипелаге Ла-Маддалена в полном одиночестве. Оказался он там случайно: в 1989 году вместе с друзьями Мауро собирался плыть в Полинезию, но катамаран сломался, и 50-летний моряк-любитель был вынужден высадиться на ближайшей суше. Там он познакомился со смотрителем, и оказалось, что тот через два дня уходит на пенсию. Моранди воспринял это как знак и решил занять его место.

Поначалу ему платили зарплату, но потом владеющая островом фирма столкнулась с финансовыми трудностями. Тем не менее, Мауро остался на Буделли и ни разу об этом не пожалел. Ему не скучно: летом он отвечает за прием туристов, а зимой читает книги.

Единственный аспект, который расстраивает отшельника — то, что он зависит от доставки еды с «большой земли»: условия острова не позволяют производить достаточно пищи. У него есть куры, он делает заготовки овощей, но в ограниченном количестве. Здесь слишком сухо для томатов и нет источников пресной воды — Мауро собирает ее во время редких дождей.