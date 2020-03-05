Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Жизнь планеты

Из мальчика – в мужчину: древние ритуалы инициации, которые сохранились в племенах

Егений Жигулев
05 марта 2020
GettyImages-160616096.jpg
Племя хамеры (Эфиопия). Инициация проходит так: мальчикам нужно пробежать по спинам быков. Животные выстроены в длинную шеренгу, ни одну спину пропустить нельзя, иначе обряд считается непройденным..
Фото: Getty Images
В дальних уголках Земли живут племена, где обряд инициации сохранился в первозданной жестокости.

До сих пор на Земле живут племена, сохранившие многовековые ритуалы инициации: сегодня сложно себе представить что-то подобное в современных городах. Но только так и не иначе, по мнению жителей этих удаленных от цивилизации мест, мальчики могут стать мужчинами.

Члены племени букусу (Западная провинция, Кения) забрасывают юношу содержимым желудка забитой коровы. Чуть позже все племя окружает молодого человека, чтобы осыпать ругательствами (ему важно не заплакать, иначе тест будет провален). «Важный момент перехода от мальчика к мужчине – уход от  родителей, от комфорта. Поэтому ритуалы мужественности связаны с насилием. В современном обществе похожим обрядом часто считается уход в армию», – говорит социолог Олег Тятигачев.

На другом конце света – у племени гамилараай (Австралия) – все устроено иначе. Начало ритуала больше всего напоминает современные похороны: юношу укладывают на носилки, тело украшают, а вокруг собираются соплеменники и родственники, изображающие страдания и плач. Потом молодого человека уносят – в следующий раз он появится в родной деревне только через несколько месяцев: вместе с наставником, живя в некотором отдалении от дома, он будет изучать нюансы охоты и язык своего народа. Четкой даты, когда будет происходить ритуал, нет – его каждому мальчику назначает вождь племени.

В Республике Вануату, которая располагается в Тихом океане на островах архипелага Новые Гебриды, обряд мужественности напоминает современное туристическое развлечение – «банджи-джампинг» (но намного опаснее). Ноги мальчика привязывают к лианам – он должен спрыгнуть с деревянной башни высотой около 30 метров. Задача будущего мужчины – в нижней точке прыжка коснуться земли. Тренироваться для этого обряда мальчики начинают лет с восьми.

Почитайте, как живут неконтактные племена Амазонки. 