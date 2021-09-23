Из сучков и палок: немецкий художник создает невероятные инсталляции в лесу

Полюбуйтесь на работы Йорга Глэшера.

В период с ноября 2020 года по март 2021 года, когда Германия столкнулась со второй волной COVID-19, художник и фотограф Йорг Глэшер решил провести время в лесу недалеко от Гамбурга, чтобы создать серию художественных инсталляций, отражающих влияние пандемии на человечество.

Глэшер не срубал никаких веток, а вместо этого собирал сухостой и построил девять массивных гребней, самый большой из которых составлял четыре метра в высоту и девять метров в ширину. После фотографирования он уничтожал инсталляцию, чтобы повторно использовать материалы для новой.