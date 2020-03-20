Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Все, что известно о коронавирусе, распространяющемся по миру
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Жизнь планеты

Израильтянин испугался конца света из-за коронавируса и вернул украденный древний артефакт

20 марта 2020
_-.jpg
Мужчина надеется, что за это ему простятся грехи.

Житель Израиля, имя которого не называется, опасаясь апокалипсиса из-за коронавируса, решил очистить грехи и вернуть 2000-летнее ядро от катапульты, которое он украл 15 лет назад из национального парка «Стены Иерусалима».

«Пришло время очистить мою совесть. Похоже, что конец света близок», — неназванный израильтянин, вернувший украденный артефакт.

Мужчина использовал человека по имени Моше Манис в качестве посредника, чтобы доставить снаряд размером с шар для боулинга в национальный парк. Манис рассказал, что кража произошла, когда воришка был еще мальчиком. С тех пор он женился и воспитывает детей.

«Он сказал мне, что последние 15 лет камень тяжело давил на его сердце. И теперь, когда он вновь наткнулся на него во время уборки перед Пасхой, на него повлияли апокалиптические предчувствия, связанные с коронавирусом. Он почувствовал, что настало время очистить совесть и попросил меня помочь вернуть украденное в Управление древностями Израиля», — Моше Манис.

Доктор Юваль Барух из Иерусалимского региона Управления древностей рассказал, что снаряды, подобные тому, который был украден 15 лет назад, использовались для осаждения крепостных стен: «Ядра, обнаруженные в Иерусалиме, скорее всего, связаны с жестокими битвами между осажденными жителями города и римскими войсками в 70 году н.э».

Узнайте, чем экстремальная погода на Титане оказалась похожа на земную.