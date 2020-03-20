Израильтянин испугался конца света из-за коронавируса и вернул украденный древний артефакт
Житель Израиля, имя которого не называется, опасаясь апокалипсиса из-за коронавируса, решил очистить грехи и вернуть 2000-летнее ядро от катапульты, которое он украл 15 лет назад из национального парка «Стены Иерусалима».
Мужчина использовал человека по имени Моше Манис в качестве посредника, чтобы доставить снаряд размером с шар для боулинга в национальный парк. Манис рассказал, что кража произошла, когда воришка был еще мальчиком. С тех пор он женился и воспитывает детей.
Доктор Юваль Барух из Иерусалимского региона Управления древностей рассказал, что снаряды, подобные тому, который был украден 15 лет назад, использовались для осаждения крепостных стен: «Ядра, обнаруженные в Иерусалиме, скорее всего, связаны с жестокими битвами между осажденными жителями города и римскими войсками в 70 году н.э».
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