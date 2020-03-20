Израильтянин испугался конца света из-за коронавируса и вернул украденный древний артефакт

Доктор Юваль Барух из Иерусалимского региона Управления древностей рассказал, что снаряды, подобные тому, который был украден 15 лет назад, использовались для осаждения крепостных стен: «Ядра, обнаруженные в Иерусалиме, скорее всего, связаны с жестокими битвами между осажденными жителями города и римскими войсками в 70 году н.э».

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