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Жизнь планеты

Изумрудные очки: необычный лот аукциона Sotheby’s

Анастасия Баринова
11 октября 2021
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Фото: Sotheby's
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Фото: Sotheby's
Еще один похожий лот – очки с алмазными линзами.

27 октября аукционный дом «Sotheby’s», один из самых старых и самых престижных в мире, выставит на торги уникальные очки. Линзы у одной пары – это изумруды плоской огранки, у второй – бриллианты.

Обе пары имеют золотую и серебряную оправу, украшенную мелкими бриллиантами, а у очков с зелеными линзами изумруд добавлен и в оправу. Стартовая цена за каждый лот составляет 1,5-2,5 миллиона фунтов стерлингов. До обработки цельный изумруд весил 300 карат, алмаз – 200 карат. Происхождение изумрудов можно проследить вплоть до рудников Музо в Колумбии, а алмазные линзы, скорее всего, пришли из рудников Голконды в Южной Индии.

Рассказывая об этих лотах, представители аукционного дома отмечают, что изделия демонстрируют не только мастерство создателей, но также необычайную смелость и изобретательность в сочетании с традициями. Первая пара очков носит поэтическое название «Изумруды для рая», напоминая о роли зеленого цвета в исламе, где это символ рая, спасения и вечности. В свою очередь роль бриллиантов, как считается в исламе – это освещение, потому вторые очки символизируют свет и присутствие Бога.

До обработки цельный изумруд весил 300 карат, алмаз – 200 карат.

Эксперты сходятся во мнении, что очки изготовлены в эпоху Великих Моголов: династии, правившей в XVI–XVII веках. Среди возможных заказчиков изумрудных очков называют Шах-Джахана – правителя, обессмертившего свое имя постройкой Тадж-Махала. Скорбя по покойной супруге, он страдал от депрессии и вполне мог захотеть «раскрасить» окружающий мир.

Необычные очки не имеют аналогов и никогда прежде на торги не выставлялись. Узнайте, сколько стоит самая дорогая в мире картина.

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