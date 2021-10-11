Изумрудные очки: необычный лот аукциона Sotheby’s

Обе пары имеют золотую и серебряную оправу, украшенную мелкими бриллиантами, а у очков с зелеными линзами изумруд добавлен и в оправу. Стартовая цена за каждый лот составляет 1,5-2,5 миллиона фунтов стерлингов. До обработки цельный изумруд весил 300 карат, алмаз – 200 карат. Происхождение изумрудов можно проследить вплоть до рудников Музо в Колумбии, а алмазные линзы, скорее всего, пришли из рудников Голконды в Южной Индии.

Рассказывая об этих лотах, представители аукционного дома отмечают, что изделия демонстрируют не только мастерство создателей, но также необычайную смелость и изобретательность в сочетании с традициями. Первая пара очков носит поэтическое название «Изумруды для рая», напоминая о роли зеленого цвета в исламе, где это символ рая, спасения и вечности. В свою очередь роль бриллиантов, как считается в исламе – это освещение, потому вторые очки символизируют свет и присутствие Бога.