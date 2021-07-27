Йоркширский терьер вступил в схватку с койотом, чтобы защитить свою 10-летнюю хозяйку: видео

«Вы можете видеть, как наша собака встала между моей дочерью и койотом. Даже после того, как она была серьезно ранена, она продолжала лаять и прогонять койота. Она сопротивлялась», — говорит Дороти Кван.

По словам женщины, на койоте был замечен ошейник, который свидетельствует, что животное участвует в исследовании Министерства природных ресурсов.

«Я просто хотела бы знать, кому звонить. Я не предлагаю избавиться от всех койотов, но этот появляется средь бела дня и явно не боится людей», — заключила Кван.