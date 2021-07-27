Йоркширский терьер вступил в схватку с койотом, чтобы защитить свою 10-летнюю хозяйку: видео
Невероятно храбрый маленький йоркширский терьер защитил свою владелицу, 10-летнюю девочку, от койота, который напал на пару во время прогулки по окрестностям Торонто.
Собаке удалось прогнать койота, хотя во время схватки она получила множество ран. Как сообщила Дороти Кван, мать 10-летней Лили Кван, их питомец получил «чрезвычайно серьезные повреждения позвоночника и лап». Йоркширского терьера пришлось на несколько ночей оставить в ветлечебнице, где ему наложили около 40 швов.
«Вы можете видеть, как наша собака встала между моей дочерью и койотом. Даже после того, как она была серьезно ранена, она продолжала лаять и прогонять койота. Она сопротивлялась», — говорит Дороти Кван.
По словам женщины, на койоте был замечен ошейник, который свидетельствует, что животное участвует в исследовании Министерства природных ресурсов.
«Я просто хотела бы знать, кому звонить. Я не предлагаю избавиться от всех койотов, но этот появляется средь бела дня и явно не боится людей», — заключила Кван.