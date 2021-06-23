К чему приведёт полный отказ от автомобилей в городах: новое исследование

Эксперты из Университетского колледжа Лондона уверены в том, что в городах должно быть полностью запрещено автомобильное движение, чтобы в них можно было бы жить в будущем. Свои выводы они опубликовали в новом отчете об использовании автомобилей в городах.

Специалисты призвали к изменению коллективного поведения, чтобы сократить количество частных автомобилей в городах. Во всем мире количество производимых автомобилей растет быстрее, чем население: в 2019 году было произведено 80 миллионов автомобилей, а население увеличилось на 78 миллионов.

Исследователи заявили, что в будущем городское планирование должно включать в себя упор на снижение зависимости от автомобилей, продвижение меньшего количества и более коротких поездок и поощрение ходьбы и езды на велосипеде как основных видов передвижения. По мнению экспертов, автомобили должны использоваться только в экстренных случаях.

В своей работе исследователи использовали созданную ими же математическую модель, в которой жители либо использовали ежедневно личные автомобили, либо пользовались общественным транспортом. Предполагаемые затраты были связаны с продолжительностью поездок, поскольку это основной фактор при принятии решения о том, как передвигаться.