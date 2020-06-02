Как будет выглядеть «европейский город» на Дальнем Востоке: видео

«Теперь предстоит сложная работа по согласованию и утверждению документации. Если все пойдет хорошо, то к концу года можно уже иметь результат. Но вопросов, конечно, очень много», — написал Дмитрий Алексеев в Facebook.

DNS планирует сделать город площадью 113 га центром Владивостокской агломерации. Общая площадь жилья составит 600 тысяч м², офисного центра — 50 тысяч м², коммерческих зданий — 60 тысяч м².

Система улиц и дорог жилого района сформирована гибкой планировочной сетью, которая сохраняет природный каркас зеленых пространств и водных русел, подчеркивают в DNS. Природное окружение интегрируется в городскую среду за счет бережного отношения к особенностям рельефа, флоры и водных объектов при проектировании, что позволяет минимизировать экологическое воздействие новой застройки.

«DNS Девелопмент» уже реализовала или реализовывает иные строительные проекты: жилой квартал во Владивостоке, загородный поселок в Приморском крае, складские и производственные помещения на ТОР «Надеждинский» и частный промышленный парк во Владивостоке.

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