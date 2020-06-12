Как будет выглядеть «марсианский город» на Земле

В 2017 году Объединенные Арабские Эмираты объявили о своих амбициях колонизировать Марс в течение следующих 100 лет. Теперь архитекторы показали макет будущего марсианского города, который планируется воссоздать в пустыне за пределами Дубая.
Изначально планировалось построить город площадью около 170 000 квадратных километров, а стоимость проекта оценивалась в 130 миллионов долларов. За разработку проекта ответственно архитектурное бюро Bjarke Ingels Group.
Марсианский город будет состоять из конструкций, которые проектировщики назвали биодомами. Каждый из них будет покрыт прозрачной полиэтиленовой мембраной, с помощью которых планируется поддерживать внутри комфортную температуру и приемлемое давление. Кислород будет вырабатываться из подземного льда с помощью электричества.
По мере роста населения на Марсе биодома будут объединяться, образуя деревни и, в конечном итоге, города в форме колец. Каждый город будет функционировать на солнечной энергии, а тонкая атмосфера поможет куполам поддерживать необходимую температуру.
Здания планируется построить с помощью 3D-печати с использованием марсианской почвы. Основания биодомов будут погружены на шесть метров вглубь марсианской поверхности, чтобы защитить строения от радиации и метеоров.
«В будущем на Марсе у вас будет подземная крыша в подземной пещере, похожая на аквариумы с плавающими вокруг рыбами. Водяные окна защитят жителей от радиации, позволяя свету проникать в подземные комнаты», — объясняет Ланге.
Заполненные водой световые люки присутствуют и в проекте «марсианского города» на Земле. Как отмечают авторы проекта, марсианская архитектура, более не связанная земной гравитацией, может принять совершенно новую форму.
«Сила гравитации на Марсе примерно в три раза меньше земной. Это означает, что можно сделать более тонкие колонны и более длинные пролеты структур. Марс создает совершенно новый набор правил, которым придется следовать при проектировании архитектуры», — говорит Ланге.
Земной аналог «марсианского города» не предполагает заполнения биодомов кислородом, а здания будут печататься с использованием пустынного песка, а не марсианской почвы. Однако в проекте все еще останутся водяные окна и возможность питания от солнечной энергии.
В «марсианском городе» разместятся учебное заведение, музей, амфитеатр и офисное помещение. О сроках начала строительства города пока не объявлено.