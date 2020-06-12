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Жизнь планеты

Как будет выглядеть «марсианский город» на Земле

National Geographic Россия
12 июня 2020
Марсианский город
Фото: Bjarke Ingels Group
По-настоящему впечатляющий концепт.

В 2017 году Объединенные Арабские Эмираты объявили о своих амбициях колонизировать Марс в течение следующих 100 лет. Теперь архитекторы показали макет будущего марсианского города, который планируется воссоздать в пустыне за пределами Дубая.

Изначально планировалось построить город площадью около 170 000 квадратных километров, а стоимость проекта оценивалась в 130 миллионов долларов. За разработку проекта ответственно архитектурное бюро Bjarke Ingels Group.

Марсианский город будет состоять из конструкций, которые проектировщики назвали биодомами. Каждый из них будет покрыт прозрачной полиэтиленовой мембраной, с помощью которых планируется поддерживать внутри комфортную температуру и приемлемое давление. Кислород будет вырабатываться из подземного льда с помощью электричества. 

По мере роста населения на Марсе биодома будут объединяться, образуя деревни и, в конечном итоге, города в форме колец. Каждый город будет функционировать на солнечной энергии, а тонкая атмосфера поможет куполам поддерживать необходимую температуру.

«Поскольку на Марсе очень мало атмосферы, теплообмен будет очень низким, а это означает, что воздух внутри куполов не будет охлаждаться так же быстро, как на Земле», — Якоб Ланге, один из авторов проекта.

Здания планируется построить с помощью 3D-печати с использованием марсианской почвы. Основания биодомов будут погружены на шесть метров вглубь марсианской поверхности, чтобы защитить строения от радиации и метеоров. 

«В будущем на Марсе у вас будет подземная крыша в подземной пещере, похожая на аквариумы с плавающими вокруг рыбами. Водяные окна защитят жителей от радиации, позволяя свету проникать в подземные комнаты», — объясняет Ланге.

Марсианский город
Bjarke Ingels Group
Марсианский город
Bjarke Ingels Group
Марсианский город
Bjarke Ingels Group
Марсианский город
Bjarke Ingels Group
Марсианский город
Bjarke Ingels Group

Заполненные водой световые люки присутствуют и в проекте «марсианского города» на Земле. Как отмечают авторы проекта, марсианская архитектура, более не связанная земной гравитацией, может принять совершенно новую форму.

«Сила гравитации на Марсе примерно в три раза меньше земной. Это означает, что можно сделать более тонкие колонны и более длинные пролеты структур. Марс создает совершенно новый набор правил, которым придется следовать при проектировании архитектуры», — говорит Ланге. 

Земной аналог «марсианского города» не предполагает заполнения биодомов кислородом, а здания будут печататься с использованием пустынного песка, а не марсианской почвы. Однако в проекте все еще останутся водяные окна и возможность питания от солнечной энергии. 

В «марсианском городе» разместятся учебное заведение, музей, амфитеатр и офисное помещение. О сроках начала строительства города пока не объявлено. 

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