Как будет выглядеть «марсианский город» на Земле

В 2017 году Объединенные Арабские Эмираты объявили о своих амбициях колонизировать Марс в течение следующих 100 лет. Теперь архитекторы показали макет будущего марсианского города, который планируется воссоздать в пустыне за пределами Дубая.

Изначально планировалось построить город площадью около 170 000 квадратных километров, а стоимость проекта оценивалась в 130 миллионов долларов. За разработку проекта ответственно архитектурное бюро Bjarke Ingels Group.

Марсианский город будет состоять из конструкций, которые проектировщики назвали биодомами. Каждый из них будет покрыт прозрачной полиэтиленовой мембраной, с помощью которых планируется поддерживать внутри комфортную температуру и приемлемое давление. Кислород будет вырабатываться из подземного льда с помощью электричества.

По мере роста населения на Марсе биодома будут объединяться, образуя деревни и, в конечном итоге, города в форме колец. Каждый город будет функционировать на солнечной энергии, а тонкая атмосфера поможет куполам поддерживать необходимую температуру.