Как будут оснащены дома будущего

Согласно недавнему предвыборному обещанию лейбористской партии, все дома, построенные с 2022 года, будут «нейтральными» в отношении выбросов углерода. Представители партии также пообещали тёплые жилища для всех — они оснастят британские 27-метровые дома теплоизоляционными материалами, стеклопакетами, тепловыми насосами и солнечными батареями. Это позволит производить как минимум столько же энергии, сколько они потребляют, что компенсирует нанесённый климату вред.

По оценкам экспертов, сейчас на отопление и использование энергии в домах приходится 18% общего объема выбросов углерода в Великобритании. Декарбонизация уже существующих домов страны оценивается в 250 млрд фунтов стерлингов (20,5 трлн рублей), из которых 60 млрд фунтов (4,9 трлн рублей) лейбористы обещают выделить в виде государственных субсидий. Приступить к реализации проекта лейбористы смогут в случае победы на досрочных выборах в парламент Великобритании. Голосование состоится 12 декабря.