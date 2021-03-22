Как использовать воду экологично: 10 простых советов

Каждый день человечество тратит около 10 млрд тонн воды. По данным ООН, к 2030 году без питьевой воды могут остаться пять миллиардов человек, то есть две трети населения планеты. Неравномерность распределения запасов поразительна: в России сосредоточена пятая часть всех мировых водных ресурсов, и к 2025 году на каждого жителя страны будет приходиться свыше 20 тысяч м³ пресной воды в год. В то время как в Израиле этот показатель составит 150 м³, а в Египте и вовсе 30 м³.
Чем больше мы загрязняем воду, тем большие объемы приходится очищать. А из всех водных запасов на Земле к потреблению пригодно менее одного процента. Из-за того, что население планеты постоянно растет, однажды наступит момент, когда станции просто не будут успевать очищать достаточно воды для всех. Нужно будет строить новые очистные сооружения, что потребует дополнительных расходов. Следовательно, цена на воду увеличится. Помимо этого, на пути от источника до конечного потребителя теряется около 30% воды.
Ученые всего мира пытаются найти ответ на вопрос, как разумно использовать воду, свести к минимуму ее утечки и нерациональное потребление. Согласно наиболее распространенной точке зрения, единственный способ — отказаться от централизованной подачи. Такие проекты уже реализуются в Испании, Бразилии, Китае и других странах. По некоторым оценкам, это позволит сократить потребление в два раза.
Страны, которые имеют выход к морю или океану, запускают проекты по опреснению соленой воды. Особенно активны в этом направлении государства Персидского залива. С этим подходом согласны не все: существуют опасения, что массовое опреснение может нарушить баланс экосистем.
Возникает ощущение, что реальных изменений можно добиться только путем масштабных и дорогостоящих проектов. Это не так: свой вклад в судьбу планеты может сделать каждый из нас.
10 простых советов, которые помогут использовать воду осознанно
1. Выключайте воду во время мытья рук и чистки зубов
Так можно сэкономить около 4 л воды в день. За 1 минуту через кран проходит около 10 л воды, а за 3 минуты можно израсходовать 30 л.
2. Поливайте домашние растения водой, которая осталась после мытья овощей и фруктов
Это поможет хоть и немного, но снизить потребление воды. Особенно, если в вашем доме много растений.
3. Включайте стиральную машину только при полной загрузке
На одну машинную стирку мы тратим примерно 100 л воды, поэтому разумнее загружать барабан полностью. К тому же, можно внимательно изучить инструкцию к стиральной машине, выяснить, на какие режимы тратится наибольшее количество воды и выбирать менее затратные варианты.
4. Установите в санузле смывной бачок с двумя кнопками смыва
Унитазы с одной кнопкой сливают в канализацию около 10 л воды. Двухкнопочный смыв поможет использовать воду более рационально.
5. Сдавайте вторсырье на переработку
Переработка мусора может существенно сократить расход ресурсов. Например, переработка одной тонны бумаги может сэкономить примерно 26 тысяч литров воды.
6. Выключайте воду в душе во время намыливания
За одну минуту в душе расходуется примерно 20 л воды. Сократив время мытья с десяти до пяти минут или выключив воду во время намыливания, можно легко сэкономить 100 литров!
7. Используйте дождевую воду на загородных участках
Если вы живете в загородном доме, установите во дворе бочку для сбора дождевой воды. Такое решение может сэкономить до 5000 л воды в год.
8. Размораживайте продукты в холодильнике
Мы часто размораживаем продукты под струей горячей воды. Это не только не экологично, но еще приводит к потере витаминов и полезных веществ.
9. Проверьте сантехнику на исправность
Если из неисправного крана падает одна капля в секунду, за час может набраться почти литр воды. В день это 22 литра, в месяц — 660, а в год — 8000. Поэтому необходимо устранять даже минимальные протечки и неисправности.
10. Переоборудуйте кухню и ванную
Осознанное отношение к потреблению воды можно начать с переоборудования ванной и кухни. К примеру, можно установить дома сантехнику компании Roca, с которой мы сделали этот материал. Их технологии позволяют делать свой маленький вклад в большие изменения на планете, даже находясь дома.
W+W Roca
Когда технологии соединяются с дизайном, появляются такие экологичные решения для ванной комнаты, как Roca W+W. Узнайте, как экономить воду в домашних условиях с помощью этого оригинального продукта, объединившего в себе раковину и унитаз, который позволяет фильтровать воду, используемую в раковине, чтобы повторно использовать её для смыва в унитазе.
Термостатические смесители
С помощью термостатических смесителей Roca вы сможете значительно экономить энергию: технология Quick Reaction® позволяет нагревать воду до желаемой температуры за считанные секунды, а система Security 38° снижает потребление горячей воды за счет ограничения повышения температуры выше 38 градусов.
Cold Start
Инновационная система, благодаря которой сразу осуществляется подача холодной воды. Поворот рычага вправо ограничен, поэтому переднее положение при открывании активирует подачу только холодной воды. Если поворачивать рычаг влево, то вода постепенно будет нагреваться. Таким образом, помимо экономии воды, мы получаем экономию энергии, поскольку нагревание не запускается без необходимости. Эта технология также доступна в сочетании с нашим инновационным картриджем, который выполняет ту же функцию, используя круговое управление вместо рычага.
С заботой об окружающей среде Roca разрабатывает решения и технологии для экономии воды и энергии, делая выбор в пользу экологичных процессов производства.
Фонд We Are Water — одна из инициатив компании Roca — был создан в 2010 году с целью помощи в решении проблем, связанных с нехваткой воды и отсутствием надлежащих санитарных условий в разных частях планеты. В его задачи входит привлечение внимания мировой общественности и организаций к необходимости создания новой культуры потребления воды для обеспечения сбалансированного развития и стабильного управления мировыми водными ресурсами. Также фонд проводит целый ряд мероприятий и участвует в крупных международных проектах, направленных на устранение негативных последствий недостатка водных ресурсов в отдельных точках мира. Деятельность фонда затрагивает такие сферы, как инфраструктура, образование, здравоохранение и научные исследования в наиболее неблагополучных регионах.
Одна из самых успешных инициатив фонда — масштабная акция The hidden life of water (Тайная жизнь воды), которая проводится с 2019 года. Задача акции — повысить осведомленность общества о проблемах, связанных с нехваткой пресной воды, и сформировать общественное мнение насчет необходимости создания новой культуры водных ресурсов, обеспечивающей справедливое развитие и устойчивое управление этими ресурсами по всему миру. За успехами и обновлениями проекта можно следить по хештегу #thehiddenlifeofwater.