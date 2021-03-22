Как использовать воду экологично: 10 простых советов

Каждый день человечество тратит около 10 млрд тонн воды. По данным ООН, к 2030 году без питьевой воды могут остаться пять миллиардов человек, то есть две трети населения планеты. Неравномерность распределения запасов поразительна: в России сосредоточена пятая часть всех мировых водных ресурсов, и к 2025 году на каждого жителя страны будет приходиться свыше 20 тысяч м³ пресной воды в год. В то время как в Израиле этот показатель составит 150 м³, а в Египте и вовсе 30 м³.

Чем больше мы загрязняем воду, тем большие объемы приходится очищать. А из всех водных запасов на Земле к потреблению пригодно менее одного процента. Из-за того, что население планеты постоянно растет, однажды наступит момент, когда станции просто не будут успевать очищать достаточно воды для всех. Нужно будет строить новые очистные сооружения, что потребует дополнительных расходов. Следовательно, цена на воду увеличится. Помимо этого, на пути от источника до конечного потребителя теряется около 30% воды.

Ученые всего мира пытаются найти ответ на вопрос, как разумно использовать воду, свести к минимуму ее утечки и нерациональное потребление. Согласно наиболее распространенной точке зрения, единственный способ — отказаться от централизованной подачи. Такие проекты уже реализуются в Испании, Бразилии, Китае и других странах. По некоторым оценкам, это позволит сократить потребление в два раза.

Страны, которые имеют выход к морю или океану, запускают проекты по опреснению соленой воды. Особенно активны в этом направлении государства Персидского залива. С этим подходом согласны не все: существуют опасения, что массовое опреснение может нарушить баланс экосистем.