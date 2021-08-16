Как из вторсырья рождается одежда? Рассказываем на примере новой коллекции ТВОЕ и EndlesLimited

Идея использовать вторсырье в качестве основы для производства новой одежды и аксессуаров появилась еще в начале 1990-х. В XXI веке экоповестка вышла на первый план у большинства производителей, а некоторые в принципе работают исключительно в ней. Одним из самых ярких примеров последних лет стал бренд EndlesLimited, основанный в 2018 году в Берлине российскими эко-дизайнерами Николаем Елисеевым и Ксенией Горюновой.

«Мы переехали в Берлин в 2018 году для поступления в университет. Параллельно с учебой открыли свой винтажный онлайн-магазин: покупали вещи оптом и продавали с небольшой наценкой, — вспоминают ребята. — Увидев спрос, мы пошли дальше: начали кастомизировать винтажные вещи и продавать их не только онлайн, но и на блошиных рынках. В Берлине это произвело настоящий фурор».



По словам Николая и Ксении, опыт создания и кастомизации вещей был у них и до приезда в Берлин, то тогда они воспринимали это скорее как хобби. «Мы просто сидели вечерами и переделывали нашу собственную одежду, пробуя разные техники и материалы, — говорит Ксения. — Со временем, опыта становилось все больше и больше, и в Берлине стало понятно, что мы готовы к большому производству. Благодаря грамотному распределению труда и выведению оптимальных технологий, мы могли за один день делать 20, а то и 30 вещей, которые впоследствии успешно продавались онлайн и на рынках».

Идея нашла поддержку у российского бренда ТВОЕ, быстро оценившего перспективность идеи. Так стартовала работа по созданию совместной коллекции.

