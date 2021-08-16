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Жизнь планеты
Как из вторсырья рождается одежда? Рассказываем на примере новой коллекции ТВОЕ и EndlesLimited
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16 августа 2021
Российский бренд ТВОЕ, вдохновившись идеями молодых российских дизайнеров, сделал огромный шаг в сторону осознанного производства и выпустил коллекцию одежды, каждая вещь в которой не просто стильна и функциональна, но и по-настоящему уникальна

Идея использовать вторсырье в качестве основы для производства новой одежды и аксессуаров появилась еще в начале 1990-х. В XXI веке экоповестка вышла на первый план у большинства производителей, а некоторые в принципе работают исключительно в ней. Одним из самых ярких примеров последних лет стал бренд EndlesLimited, основанный в 2018 году в Берлине российскими эко-дизайнерами Николаем Елисеевым и Ксенией Горюновой.

«Мы переехали в Берлин в 2018 году для поступления в университет. Параллельно с учебой открыли свой винтажный онлайн-магазин: покупали вещи оптом и продавали с небольшой наценкой, — вспоминают ребята. — Увидев спрос, мы пошли дальше: начали кастомизировать винтажные вещи и продавать их не только онлайн, но и на блошиных рынках. В Берлине это произвело настоящий фурор».

По словам Николая и Ксении, опыт создания и кастомизации вещей был у них и до приезда в Берлин, то тогда они воспринимали это скорее как хобби. «Мы просто сидели вечерами и переделывали нашу собственную одежду, пробуя разные техники и материалы, — говорит Ксения. — Со временем, опыта становилось все больше и больше, и в Берлине стало понятно, что мы готовы к большому производству. Благодаря грамотному распределению труда и выведению оптимальных технологий, мы могли за один день делать 20, а то и 30 вещей, которые впоследствии успешно продавались онлайн и на рынках».

Идея нашла поддержку у российского бренда ТВОЕ, быстро оценившего перспективность идеи. Так стартовала работа по созданию совместной коллекции.

ТВОЕ / EndlesLimited
Фото: ТВОЕ / EndlesLimited
ТВОЕ / EndlesLimited
Фото: ТВОЕ / EndlesLimited
ТВОЕ / EndlesLimited
Фото: ТВОЕ / EndlesLimited
ТВОЕ / EndlesLimited
Фото: ТВОЕ / EndlesLimited
ТВОЕ / EndlesLimited
Фото: ТВОЕ / EndlesLimited
ТВОЕ / EndlesLimited
Фото: ТВОЕ / EndlesLimited
  • ТВОЕ by EndlesLimited — это новый шаг для модной индустрии не только в России, но и во всем мире. До сих пор ни один большой производитель текстиля не использовал остатки ткани и брак для создания полноценной коллекции одежды.
  • Оригинальность идеи потребовала перенастройки всех производственных процессов. Каждый этап в технологиях создания коллекции был проработан заново.
  • Коллекция состоит из трех вариантов топов и унисекс-сумок в трех размерах. Топы и сумки сшиты в технике пэчворк (лоскутное шитье — Nat-geo.ru) из частей ткани, которые не прошли контроль качества в печатном цехе. Также в изделиях используются ткани с дефектами, отобранные в процессе выбраковки полотна.
  • Все комбинации цветов и принтов абсолютно случайны. Каждый покупатель может быть уверен, что вещи из коллекции уникальны и второй такой не будет ни у кого.
  • Сумки украшены различными патчами на липучках, которые можно миксовать между собой, создавая уникальный дизайн каждый день. Патчи также изготовлены из бракованного полотна.
  • Несмотря на сложности в технологии производства, цены на элементы коллекции демократичны даже по меркам масс-маркета: от 299 руб.
Визуал был выбран не случайно: идея горы обрезков родилась из размышлений о количестве отходов с производства и сразу стала очень репрезентативной. Мы прорабатывали и другие идеи, но картинка с горой нас никак не покидала. Поэтому, посоветовавшись с командой, было принято решение двигаться в этом направлении. Когда гора на съемках была закончена, мы были под впечатлением и сразу поняли, что двигались в правильном направлении!
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Фото: ТВОЕ / EndlesLimited
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Фото: ТВОЕ / EndlesLimited
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Фото: ТВОЕ / EndlesLimited
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Фото: ТВОЕ / EndlesLimited
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Фото: ТВОЕ / EndlesLimited
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Фото: ТВОЕ / EndlesLimited

«До сих пор ни один большой производитель текстиля в мире не использовал производственные остатки и брак для полноценной коллекции одежды, а ТВОЕ решились на такой отважный шаг и создали с нами уникальную и крутую коллекцию. Благодаря свободе выбора, связанной с производством и дизайном коллекции, она полностью отражает наши идеи и видение. Каждый этап был проработан с учетом уменьшения отходов и положительного влияния на окружающую среду», – говорят создатели бренда EndlesLimited Николай и Ксения.

Коллекция продается только в розничных магазинах ТВОЕ. Адрес ближайшего к вам магазина можно найти здесь.

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