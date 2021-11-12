Как кибер-ошейники помогают пасти коз

Ученые Роджер Андре Сёраа и Йостейн Вик из Норвежского университета науки и технологий разработали ошейник с GPS для коз под названием CyborGoats, который контролирует передвижение животных, не давая им возможности покинуть пределы виртуального пастбища, границы которого может самостоятельно задать фермер.

Когда коза выходит за виртуальную границу пастбища, маяк ошейника передает сигналы на смартфон или планшет фермера. Это, в свою очередь, вызывает звуковой сигнал, сила которого постепенно увеличивается. Если коза слишком долго игнорирует звуковой сигнал, она получает небольшой удар электрическим током от цифрового устройства на шее. Козы умны, и большинство из них быстро понимают, что за звуковым сигналом следует удар током.