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National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Жизнь планеты

Как кибер-ошейники помогают пасти коз

National Geographic Россия
12 ноября 2021
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Фото: Norwegian University of Science and Technology
Эту технологию активно внедряют в Норвегии.

Ученые Роджер Андре Сёраа и Йостейн Вик из Норвежского университета науки и технологий разработали ошейник с GPS для коз под названием CyborGoats, который контролирует передвижение животных, не давая им возможности покинуть пределы виртуального пастбища, границы которого может самостоятельно задать фермер.

Когда коза выходит за виртуальную границу пастбища, маяк ошейника передает сигналы на смартфон или планшет фермера. Это, в свою очередь, вызывает звуковой сигнал, сила которого постепенно увеличивается. Если коза слишком долго игнорирует звуковой сигнал, она получает небольшой удар электрическим током от цифрового устройства на шее. Козы умны, и большинство из них быстро понимают, что за звуковым сигналом следует удар током.

Исследователи сообщают, что технология открывает дополнительные возможности для фермеров: козы могут внести важный вклад в работу по возделыванию ландшафтов.

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Роджер Андре Сёраа

соавтор разработки

«Коз можно сдавать в аренду для расчистки территорий. С помощью этой технологии они могут перемещаться по линиям электропередач или к краю дороги без необходимости устанавливать физические ограждения».

Традиционное ограждение требует от фермеров большого количества работы и затрат как на их установку, так и на их содержание. Еще одно преимущество технологии заключается в том, что фермеры могут следить за перемещениями своих коз и видеть, не попали ли они в ловушку.

«Без этой технологии меньшее количество людей могло бы продолжать заниматься разведением коз, потому что им часто требуется вторая работа. В сельском хозяйстве наблюдается тенденция к механизации и оцифровке, что означает, что для выполнения большего числа задач требуется меньше рабочих рук», — говорит Сёраа.

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Система в настоящий момент проходит масштабные испытания на овцах и коровах. Но фермеры считают, что козы умнее и их труднее напугать, чем овец, поэтому будет интересно посмотреть, как другие животные отреагируют на эту технологию.

Сообщается, что уже более 2400 норвежских фермеров используют цифровые ошейники. Исследование является частью проекта SmaT — «Умные технологии для устойчивого сельского хозяйства».

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