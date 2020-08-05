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Жизнь планеты

Как могли бы выглядеть объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, если бы их восстановили

Михаил Сысоев
05 августа 2020
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Фото: Budget Direct
Архитекторы и дизайнеры проиллюстрировали шесть легендарных мест от Пальмиры до Иерусалима.

Над проектом, представленным Budget Direct, работали архитекторы Елена Попович и Керемкан Кирилмаз, а также промышленный дизайнер Эрдем Батирбек.

Они воссоздали облик шести легендарных объектов ЮНЕСКО, каждый из которых отмечен организацией как находящийся под угрозой исчезновения.

Хатра

Хатра
Хатра
Фото: Budget Direct
Хатра
Хатра
Фото: Budget Direct

До недавнего времени Хатра была самым хорошо сохранившимся древним парфянским городом. Крепость была построена между III и II веками до н. э. и защищена более чем шестью километрами внутренних и внешних стен.

Хатра была столицей первого арабского королевства и называлась Бейт Челахах (Дом Божий) из-за храмов, чествующих греческих, арамейских, месопотамских и арабских богов. Иранский шаханшах Ардашир I разрушил город в III веке, и его впечатляющие руины были найдены лишь в XIX веке на территории современного Ирака.

Лептис-Магна

Лептис-Магна
Лептис-Магна
Фото: Budget Direct
Лептис-Магна
Лептис-Магна
Фото: Budget Direct

Когда Септимий Северус был коронован как император в 193 году до н.э., он превратил свой родной город в яркий пример римского городского планирования и архитектуры. Лептис-Магна стал третьим по значимости римским городом в Африке (после Карфагена и Александрии) благодаря богатству и могуществу своего знаменитого сына. 

Жемчужиной города является этот театр, который был вырыт на невысоком холме, ранее использовавшемся в качестве кладбища. Это был один из первых театров, где были установлены дополнительные трибуны из натурального камня и бетона. 

Гражданская война в Ливии сделала город Лептис-Магна уязвимым для военных разрушений и грабежей.

Пальмира

Пальмира
Пальмира
Фото: Budget Direct
Пальмира
Пальмира
Фото: Budget Direct

Пальмира в последние годы стала символом исчезающего наследия. Когда-то этот город, располагавшийся в одном из оазисов Сирийской пустыни, был одним из богатейших мегаполисов поздней античности. Пальмира была прозвана «невестой пустыни». Самой знаменитой и могущественной правительницей Пальмирского царства была Зенобия.

Из-за военных действий в Сирии многие памятники древнего города были разграблены или разрушены. Сегодня ведутся аварийные работы по сохранению Пальмиры. 

Портобело

Портобело
Портобело
Фото: Budget Direct
Портобело
Портобело
Фото: Budget Direct

Начиная с 1590-х годов испанская корона построила ряд фортов вдоль побережья Карибского моря в Панаме для защиты трансконтинентальной торговли. Некоторые из фортов были построены с умом и учитывали природные особенности береговой линии. 

Один из таких фортов — Портобело в Сан-Лоренцо, построенный в течение двух веков. Он представляет собой памятник эволюции испанской колониальной военной архитектуры. Но природные силы угрожают объекту наследия с прибрежной стороны, урбанизация вторгается на сушу, а проблемы технического обслуживания ставят под угрозу форты изнутри. Укрепления Портобело-Сан-Лоренцо были добавлены в список угрожаемых объектов ЮНЕСКО в 2012 году.

Нан-Мадол

Нан-Мадол
Нан-Мадол
Фото: Budget Direct
Нан-Мадол
Нан-Мадол
Фото: Budget Direct

На островках Нан-Мадола в Микронезии находятся останки каменных дворцов, храмов, гробниц и жилых построек, возведенных между 1200 и 1500 годами н. э. До 1500 года Нан-Мадол являлся столицей местной правящей династии Сауделер.

Особенность города на воде в том, что он чрезвычайно уязвим для стихий. Безудержная растительная жизнь подрывает структуру Нан Мадола, а урон от ураганов продолжает разрушать каменную кладку.

Иерусалим. Старый город

Иерусалим
Иерусалим
Фото: Budget Direct
Иерусалим
Иерусалим
Фото: Budget Direct

ЮНЕСКО включила Старый город в список, находящийся под угрозой исчезновения из-за «серьезных разрушений, сопровождаемых быстрой урбанизацией». Ситуация остается сложной, поскольку в непосредственной близости со Старым городом находятся жилые объекты.

Узнайте, где в Израиле нашли место легендарной битвы между Ричардом Львиное Сердце и Саладином.

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