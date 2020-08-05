Как могли бы выглядеть объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, если бы их восстановили

Над проектом, представленным Budget Direct, работали архитекторы Елена Попович и Керемкан Кирилмаз, а также промышленный дизайнер Эрдем Батирбек.
Они воссоздали облик шести легендарных объектов ЮНЕСКО, каждый из которых отмечен организацией как находящийся под угрозой исчезновения.
Хатра
До недавнего времени Хатра была самым хорошо сохранившимся древним парфянским городом. Крепость была построена между III и II веками до н. э. и защищена более чем шестью километрами внутренних и внешних стен.
Хатра была столицей первого арабского королевства и называлась Бейт Челахах (Дом Божий) из-за храмов, чествующих греческих, арамейских, месопотамских и арабских богов. Иранский шаханшах Ардашир I разрушил город в III веке, и его впечатляющие руины были найдены лишь в XIX веке на территории современного Ирака.
Лептис-Магна
Когда Септимий Северус был коронован как император в 193 году до н.э., он превратил свой родной город в яркий пример римского городского планирования и архитектуры. Лептис-Магна стал третьим по значимости римским городом в Африке (после Карфагена и Александрии) благодаря богатству и могуществу своего знаменитого сына.
Жемчужиной города является этот театр, который был вырыт на невысоком холме, ранее использовавшемся в качестве кладбища. Это был один из первых театров, где были установлены дополнительные трибуны из натурального камня и бетона.
Гражданская война в Ливии сделала город Лептис-Магна уязвимым для военных разрушений и грабежей.
Пальмира
Пальмира в последние годы стала символом исчезающего наследия. Когда-то этот город, располагавшийся в одном из оазисов Сирийской пустыни, был одним из богатейших мегаполисов поздней античности. Пальмира была прозвана «невестой пустыни». Самой знаменитой и могущественной правительницей Пальмирского царства была Зенобия.
Из-за военных действий в Сирии многие памятники древнего города были разграблены или разрушены. Сегодня ведутся аварийные работы по сохранению Пальмиры.
Портобело
Начиная с 1590-х годов испанская корона построила ряд фортов вдоль побережья Карибского моря в Панаме для защиты трансконтинентальной торговли. Некоторые из фортов были построены с умом и учитывали природные особенности береговой линии.
Один из таких фортов — Портобело в Сан-Лоренцо, построенный в течение двух веков. Он представляет собой памятник эволюции испанской колониальной военной архитектуры. Но природные силы угрожают объекту наследия с прибрежной стороны, урбанизация вторгается на сушу, а проблемы технического обслуживания ставят под угрозу форты изнутри. Укрепления Портобело-Сан-Лоренцо были добавлены в список угрожаемых объектов ЮНЕСКО в 2012 году.
Нан-Мадол
На островках Нан-Мадола в Микронезии находятся останки каменных дворцов, храмов, гробниц и жилых построек, возведенных между 1200 и 1500 годами н. э. До 1500 года Нан-Мадол являлся столицей местной правящей династии Сауделер.
Особенность города на воде в том, что он чрезвычайно уязвим для стихий. Безудержная растительная жизнь подрывает структуру Нан Мадола, а урон от ураганов продолжает разрушать каменную кладку.
Иерусалим. Старый город
ЮНЕСКО включила Старый город в список, находящийся под угрозой исчезновения из-за «серьезных разрушений, сопровождаемых быстрой урбанизацией». Ситуация остается сложной, поскольку в непосредственной близости со Старым городом находятся жилые объекты.
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