Как могли бы выглядеть объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, если бы их восстановили

Когда Септимий Северус был коронован как император в 193 году до н.э., он превратил свой родной город в яркий пример римского городского планирования и архитектуры. Лептис-Магна стал третьим по значимости римским городом в Африке (после Карфагена и Александрии) благодаря богатству и могуществу своего знаменитого сына.

Жемчужиной города является этот театр, который был вырыт на невысоком холме, ранее использовавшемся в качестве кладбища. Это был один из первых театров, где были установлены дополнительные трибуны из натурального камня и бетона.

Гражданская война в Ливии сделала город Лептис-Магна уязвимым для военных разрушений и грабежей.