Как на Гавайях сражаются с пластиком, превратившим райский пляж в свалку

Мы привыкли считать, что гавайские пляжи – это что-то из рекламы «Баунти»: мягкий песок, чистая вода, райское наслаждение... Однако современные реалии вносят свои коррективы.

Пляж Камило расположен на юго-восточной оконечности Большого острова Гавайи, и уже много лет он представляет собой гигантскую свалку, почти полностью состоящую из пластиковых отходов. Виной тому тихоокеанское течение, самое загрязненное из пяти круговых течений, которые разносят мусор по океанам и собирают его в плавающие острова.

Корреспонденты The Guardian пообщались с активистами, которые пытаются вернуть пляжу Камило его первозданный вид. Прошлым летом Мэтти Мэй Ларсон и ее коллеги из Фонда дикой природы Гавайев (HWF) собрали на пляже более полутонны пластиковых отходов, но их усилий явно недостаточно.