Как на Гавайях сражаются с пластиком, превратившим райский пляж в свалку
Мы привыкли считать, что гавайские пляжи – это что-то из рекламы «Баунти»: мягкий песок, чистая вода, райское наслаждение... Однако современные реалии вносят свои коррективы.
Пляж Камило расположен на юго-восточной оконечности Большого острова Гавайи, и уже много лет он представляет собой гигантскую свалку, почти полностью состоящую из пластиковых отходов. Виной тому тихоокеанское течение, самое загрязненное из пяти круговых течений, которые разносят мусор по океанам и собирают его в плавающие острова.
Корреспонденты The Guardian пообщались с активистами, которые пытаются вернуть пляжу Камило его первозданный вид. Прошлым летом Мэтти Мэй Ларсон и ее коллеги из Фонда дикой природы Гавайев (HWF) собрали на пляже более полутонны пластиковых отходов, но их усилий явно недостаточно.
Самая первая уборка здесь прошла в 2003 году после того, как активист Билл Гилмартен стал свидетелем рождения щенка редкого гавайского тюленя-монаха прямо в огромной куче пластика (подобное случается до сих пор). Билл организовал внушительную группу добровольцев, которой удалось избавить пляж от 50 тонн мусора.
Благодаря регулярным уборкам огромные трехметровые груды мусора здесь больше не скапливаются, однако по оценкам HWF, ежегодно на берег вымывается дополнительная порция отходов – 15-20 тонн, 96 процентов которых составляет пластик. Некоторые предметы путешествуют к Камило целые десятки лет – однажды Ларсон обнаружила на пляже винтажную бутылочку от лосьона для загара Sea and Ski, которая, вероятно, была выпущена в 50-х годах прошлого века.
На данный момент природозащитники вывезли 283 тонны пластикового мусора с Гавайев, и значительная часть была именно с пляжа Камило.
Обычно Ларсон и ее команда делятся на группы. Каждому участнику поручено собирать определенный тип пластика, который будет классифицирован и записан. Вдоль прибрежной полосы пластик есть всегда. Волны, разбивающиеся о неровные черные лавовые камни, переливаются голубыми, розовыми и белыми частицами микропластика. Мягкий белый песок пестрит разнообразными предметами домашнего обихода: пластиковая ложка, черенок метлы, подошва от обуви, половина совка. Многие предметы за годы путешествий по океану поросли ракушками и водорослями. Все это нашло свой последний приют на некогда райском гавайском пляже.
Рифовая рыба, которую обычно едят местные рыбаки, проглатывает пластиковые частицы, но загрязнение на этом не заканчивается. Многие из этих рифовых рыб поедаются более крупной рыбой, такой как тунец, которая поглощает весь накопленный в своих жертвах пластик. На Гавайях, где распространены блюда из сырой рыбы, из-за этого возникают опасения негативных последствий для здоровья.
Усилия Гавайев по сдерживанию безудержного потребления пластмассы были одними из самых смелых в стране. В 2015 году Гавайи стали первым штатом США, запретившим пластиковые пакеты в продуктовых магазинах. Ранее в том же году Мауи и Большой остров запретили контейнеры из полистирола. В Гонолулу, столице штата, в декабре был принят один из самых строгих пластиковых запретов в США, запрещающий все одноразовые пластиковые контейнеры для пищевых продуктов, включая соломинки и одноразовую посуду, а также пенополистирол.
Однако не все так радужно: ввиду нестабильности рынка в связи с новыми китайскими ограничениями на импорт пластика официальные лица округа Гавайи объявили в октябре, что они больше не будут принимать пластик на переработку, перенаправляя тысячи тонн дополнительных отходов на свалку. В то же время на гавайском острове Кауаи также началось захоронение пластиковых отходов, а на Оаху большая часть мусора просто сжигается.
Большинство экспертов сходится во мнении, что без больших изменений в том, как корпорации производят, а потребители используют пластмассы, такие места, как Гавайи, по-прежнему будут расплачиваться за всю планету. Но волонтеры не унывают: они уже привлекли к решению своей проблемы инженеров. По их просьбе специалисты разработали специальную машину под названием Hoola One, похожую по принципу действия на пылесос: во время работы она фильтрует песок и отбирает микропластмассовые частицы. Эти крошечные фрагменты, образовавшиеся при разрушении пластика, представляют собой самую большую проблему во время уборки пляжа. И хотя пока машина не очень приспособлена к неровным поверхностям пляжа, она уже смогла за несколько дней отделить от массы песка более сотни килограммов микропластика.
«Если мы сможем очистить пляж Камило – мы сможем очистить любое место на планете», – воодушевлен Сэмюэль Дюваль, разработчик Hoola One.
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