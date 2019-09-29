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Жизнь планеты

Как поисковые запросы помогают восстанавливать леса?

29 сентября 2019
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Фото: DMangus/Flickr.com

«Ecosia» – это метапоисковая система, продукт частной немецкой компании, нацеленной на восстановление лесов. Уже 10 лет существования компания направляет свои доходы на «социальные блага» и движется к заветной цели – миллиард новых высаженных деревьев.

Как это работает?

В первую очередь необходимо подчеркнуть, что Ecosia не представляет из себя полноценный поисковик – метапоисковые системы не имеют собственной базы данных, а формируют поисковую выдачу смешав и переранжировав результаты поиска других систем. Пользователь получает выборку из «Bing» от компании Microsoft – крупнейшей поисковой системы США, уступающей в размерах лишь Google. При этом сама выборка улучшена внутренними алгоритмами Ecosia.

Доходы Ecosia формируются за счёт стандартной для поисковиков выдачи рекламы в поиске и благодаря партнёрским программам с различными интернет-магазинами и иными проектами. Однако переход по рекламным ссылкам необходим не для обогащения создателя – более 80% прибыли, получаемой от рекламодателей, компания переводит на посадку деревьев в местах, где это важнее всего: в Буркина-Фасо, Мадагаскаре, Перу, Индонезии, Марокко, Бразилии, Никарагуа, Эфиопии, Танзании и многих других странах.

При этом, даже если вы являетесь пользователем, намеренно не переходящим по рекламным ссылкам, вы можете увеличить аудиторию Ecosia, тем самым сделав поисковик более привлекательным для рекламодателей и косвенно увеличив их бюджет.

Какие результаты уже достигнуты?

Счётчик доступен непосредственно на сайте, и на данный момент компания заявляет более чем о 68,5 миллиона посаженных деревьев. При этом у пользователей на каждом устройстве также есть личный поисковый счётчик и пояснение: «В среднем вам необходимо около 45 поисковых запросов чтобы посадить дерево!»

Что дальше?

Несмотря на желание компании достигнуть миллиарда посаженных деревьев к 2020 году, на данный момент это вряд ли достижимо. Однако сам факт существования такой инициативы и неуклонный рост её аудитории безусловно полезен для восстановления лесов и улучшения экологической ситуации.

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