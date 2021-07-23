Как покричать в Исландии, не выходя из дома

Министерство туризма Исландии придумало необычный способ напомнить о великолепных пейзажах этой страны. В нескольких живописных местах установлены динамики, которые передадут крик, записанный в любой точке планеты.

Положительный терапевтический эффект от крика был признан еще в 1970-х годах. Высвобождая эмоции таким образом, человек задействует амигдалу, или миндалевидное тело — в этой области мозга накапливается стресс, и крик уменьшает его уровень. Понимая, что в последний год многие люди по всей планете оказались в условиях изоляции и зачастую не могут «проораться» на природе, Исландия предлагает записать свой звук на специально созданном сайте. Нужно просто выбрать наиболее приглянувшийся пейзаж и нажать кнопку «Tap to scream».