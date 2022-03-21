Как поместить силу океана в обычный стакан воды?

Морская вода спасла десятки тысяч жизней еще в конце 19-го века. Сегодня ее свойства продолжают изучать по всей планете — и применять полученные знания в десятках областей науки. Вместе с компанией Coral Club, разработавшей революционный продукт Oceanmin, рассказываем о сокровище, скрывающемся на полукилометровой глубине.

Этот материал приурочен ко Всемирному дню водных ресурсов, учрежденному Генеральной ассамблеей ООН в 1993 году. Изначально эта символическая дата была призвана напомнить людям о роли воды в жизни, но со временем стала еще и знаменем идеи о необходимости осознанного потребления водных ресурсов. Coral Club, лидер и инноватор в области производства wellness-продуктов, всецело поддерживает это начинание — ведь еще 20 лет назад бренд возложил на себя непростую миссию: напоить весь мир водой.

Расхожая фраза «Вода — это жизнь», возможно, до сих пор относилась бы исключительно к ее пресной разновидности, не случись в истории человечества Рене Куинтона. Французский биолог и физиолог с юных лет занимался изучением морской воды как источника происхождения жизни на Земле и сбором соответствующей доказательной базы.

В 1897 году Куинтон присоединился к команде Этьена-Жюля Марея, профессора «Коллеж дё Франс», одного из старейших учебных заведений страны, где вскоре и обнаружил, что состав ионов плазмы крови по содержанию солей во многом схож с составом морской воды.

Это открытие легло в основу изотонического раствора, получившего название «Морская плазма Куинтона» (Quinton’s Marine Plasma), которым немедленно заинтересовались медики. Вскоре по всей Франции, а позже и в Египте, стали открываться «морские амбулатории», в которых тысячи детей, страдавших от холеры и желудочно-кишечных заболеваний, были спасены с помощью плазмы Куинтона.

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Французский ученый не просто популяризировал морскую воду. Фактически он инициировал масштабные изучения ее свойств, продолжающиеся по сей день. Результаты исследований публикуются в крупнейших научных медиаресурсах планеты — от журнала Национальной библиотеки медицины США до Института инженеров электротехники и электроники.

Вот лишь несколько примеров того, какое воздействие морская вода оказывает на организм человека:

повышение мышечной выносливости;

укрепление электролитного баланса;

ускорение метаболических процессов;

улучшение внимания.

Разумеется, морская вода не одинакова. Наиболее эффективные результаты показывает глубоководная морская вода (DOW — Deep Ocean Water), находящаяся на глубине от 250 метров. Она отделена от поверхностной воды термоклином — своего рода разделительной зоной, температура которой резко отличается от слоев, лежащих сверху и снизу соответственно. Таким образом термоклин препятствует их смешению.

Глубоководная вода отличается особыми характеристиками: до неё не доходит солнечный свет, в ней минимально содержание кислорода, ее температура не зависит от климатических изменений и остается стабильной на уровне 6-9 градусов Цельсия. На глубину DOW практически не доходят продукты жизнедеятельности человека, соответственно, происхождение ее элементов остается исключительно природным. Более того, они пребывают в ионной форме, легко усваиваемой организмом.

В составе глубоководной морской воды скрыты десятки химических элементов. Вот лишь некоторые из них:

магний (Mg) поддерживает здоровье нервной, сердечно-сосудистой, костной, пищеварительной систем;

кальций (Ca) поддерживает здоровье костей и зубов;

калий (K) поддерживает здоровье сердца и регулирует уровень артериального давления;

хром (Cr) поддерживает нормальный уровень глюкозы в крови;

железо (Fe) транспортирует кислород в ткани и мышцы;

йод (I) поддерживает функцию щитовидной железы;

марганец (Mn) поддерживает здоровье мышц и сухожилий;

фосфор (P) важен для энергетического обмена, костей и зубов;

бром (Br) тонизирует нервную систему;

селен (Se) помогает выведению токсинов;

цинк (Zn) поддерживает иммунную функцию и здоровье репродуктивной системы.

Сегодня регулярный доступ к глубоководной морской воде есть лишь у Японии, Южной Кореи, Гавайев и Тайваня. Именно в Тайване базируется завод-производитель, занимающийся добычей DOW на глубине 662 метров. Эта вода лежит в основе комплекса Oceanmin – нового продукта, созданного CoralClub для борьбы с усталостью и общей оптимизацией функционирования организма за счет выработки большего количества энергии в клетках. Завод расположен на восточном побережье Тайваня, где на расстоянии менее 5 км от берега глубина Тихого океана достигает более 1000 метров.

Oceanmin пригодится тем, кто хочет:

справиться с чувством локальной и хронической усталости, увеличить мышечную силу;

повысить физическую выносливость и умственную работоспособность, в том числе во время диет;

справиться с нарушениями метаболизма;

нормализовать психоэмоциональный баланс и увеличить стрессоустойчивость;

поддержать работу сердца

укрепить костную ткань;

улучшить функционирование желудочно-кишечного тракта;

быстрее восстановиться после болезней и травм.