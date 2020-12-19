Как помогать правильно? Рассказываем про инициативу «Дарите навыки вместо игрушек»

Благотворительный фонд «Дети наши» в восьмой раз проводит акцию «Дарите навыки вместо игрушек». Собранные средства фонд направит на развитие системной программы «В большой мир», состоящей из шести сфокусированных направлений, каждое из которых помогает воспитанникам детских домов получить недостающие навыки, умения и знания и подготовиться к взрослой жизни:

– обучение полезным навыкам через занятия в кружках и секциях;

– развитие социализации через каникулярные программы;

– подготовка к поступлению в ВУЗы и ССУЗы;

– поддержка подростков индивидуальными наставниками;

– индивидуальная медицинская помощь в подшефных учреждениях;

– юридическая помощь выпускникам детских домов.

Дети, выросшие в закрытом мире учреждения, лишены многих возможностей, которые открываются перед их сверстниками. Им гораздо сложнее получить необходимые эмоциональные и социальные навыки, бытовые знания и умения. В результате многие вещи, естественные для домашнего ребенка, могут показаться им непонятными или сложными: добраться из пункта «А» в пункт «Б», общаться с незнакомыми людьми и обращаться за помощью, рассчитать бюджет, спланировать день и многое другое.

А после выпуска из детского дома ребенок остается совсем один, без поддержки и без необходимых для самостоятельной жизни навыков, умений и знаний.