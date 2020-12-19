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Жизнь планеты

Как помогать правильно? Рассказываем про инициативу «Дарите навыки вместо игрушек»

Дети наши
19 декабря 2020
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Благотворительный фонд «Дети наши» приглашает присоединиться к новогодней акции «Дарите навыки вместо игрушек». Ее цель — помочь воспитанникам детских домов стать самостоятельными, образованными, социально-адаптированными членами общества.

Благотворительный фонд «Дети наши» в восьмой раз проводит акцию «Дарите навыки вместо игрушек». Собранные средства фонд направит на развитие системной программы «В большой мир», состоящей из шести сфокусированных  направлений, каждое из которых помогает воспитанникам детских домов получить недостающие навыки, умения и знания и подготовиться к взрослой жизни:

– обучение полезным навыкам через занятия в кружках и секциях;

– развитие социализации через каникулярные программы;

– подготовка к поступлению в ВУЗы и ССУЗы;

– поддержка подростков индивидуальными наставниками;

– индивидуальная медицинская помощь в подшефных учреждениях;

– юридическая помощь выпускникам детских домов.

Дети, выросшие в закрытом мире учреждения, лишены многих возможностей, которые открываются перед их сверстниками. Им гораздо сложнее получить необходимые эмоциональные и социальные навыки, бытовые знания и умения. В результате многие вещи, естественные для домашнего ребенка, могут показаться им непонятными или сложными: добраться из пункта «А» в пункт «Б», общаться с незнакомыми людьми и обращаться за помощью, рассчитать бюджет, спланировать день и многое другое.

А после выпуска из детского дома ребенок остается совсем один, без поддержки и без необходимых для самостоятельной жизни навыков, умений и знаний.

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ВАРВАРА ПЕНЗОВА,
директор фонда «Дети наши»

«Дети в учреждении растут в неестественных условиях, несравнимых с семейными, а потом оказываются в условиях, к которым их никто никогда не готовил. Зато спрашивают так же, как и со сверстников, выросших в семье. Этим детям нужны не жалость и сочувствие, а системная долговременная помощь, которая даст им шанс получить те же возможности, что и семейному ребенку. Если вы действительно хотите помочь ребенку из детского дома, поддержите фонды, которые занимаются этим профессионально».

Выпускники детских домов — наши будущие соседи, коллеги, друзья. Мы хотим, чтобы они стали полноценными, сильными личностями, получить возможность самореализоваться и стать полноправными членами общества.

Ежегодное исследование фонда подтверждает: дети, которые активно участвовали в системных проектах фонда, более благополучны после выхода из детского учреждения.

Сделайте пожертвование на сайте фонда и меняйте жизни детей к лучшему.

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